Entenda a importância do uniforme novo dos Vingadores

O último trailer de “Vingadores: Ultimato” pegou muita gente de surpresa ao mostrar os heróis vestindo um uniforme nas cores branco, vermelho e cinza. Esta troca não se deve a uma simples escolha estética. A primeira vez que o grupo adota um visual único está ligado à revanche contra Thanos e mais especificamente ao Reino Quântico.

Com base nas prévias, dá para perceber que o retorno de Scott Lang deve trazer esperança aos heróis sobreviventes. O Homem-Formiga parece ter encontrado um possível meio de viajar no tempo e, assim, até reverter o estalo do Titã Louco.

O alerta de Janet van Dyne ao final de Homem-Formiga e a Vespa parece ser o maior indicativo. Tendo passado décadas no Reino Quântico, ela sabe que um vórtice temporal pode levar um indivíduo para qualquer época. Sem outra alternativa, Scott deve aprender isso na prática e passar essa informação adiante.

O “traje do Reino Quântico” deve ser desenvolvido a partir do próprio uniforme do Homem-Formiga. Tendo em vista que Tony Stark e Nebulosa parecem ter conseguido voltar para Terra, pode-se especular que eles possam ajudar Bruce Banner na confecção desses uniformes.

Como já havia adiantado Michael Douglas, “o Reino Quântico é a chave. Ele é uma parte importante de todos os próximos capítulos, de todos os filmes da Marvel”.