Bolsonaro terá pacote contra lobby no governo

Após estabelecer critérios mais rigorosos para nomeação de ocupantes de cargos comissionados, o presidente Jair Bolsonaro prepara um pacote de medidas de combate ao lobby e tráfico de influência no governo federal. A ideia é criar um sistema online no qual a autoridade terá de informar detalhes sobre cada reunião de que participe ou audiência que conceda. A omissão poderá resultar em sanções penais.

Tem que contar tudo

Em formulário online, a autoridade informará com quem se reuniu, tema da conversa, interesse representado pelo interlocutor etc.

Inspiração chilena

O sistema de combate ao lobby que Bolsonaro vai implantar é inspirado em iniciativa semelhante adotada no governo do Chile.

Ministro é quem toca

Entusiasta da solução, o ministro Wagner Rosário (Controladoria Geral da União) é quem está encarregado de desenvolver o sistema.

Troca de experiências

Rosário vai com Bolsonaro ao Chile, nesta sexta, e permanecerá em Santiago obtendo informações sobre o sistema de combate ao lobby.

Presidente e governador bem avaliados em AL

Levantamento exclusivo do Paraná Pesquisa para o site Diário do Poder no Estado de Alagoas mostra aprovação elevada do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e do governador Renan Filho (MDB), três meses após a posse, em 1º de janeiro. O presidente é aprovado por 53,9% dos alagoanos, enquanto o governador reeleito tem 75,6% de avaliação positiva da população do Estado que agora é o 2º mais pobre do País.

Presidente na boa

Entre os alagoanos, Bolsonaro tem índice de rejeição é de 39%. Já o maior índice de aprovação está entre os homens: 61,7% aprovam.

Governador muito bem

A avaliação da administração estadual mostra que apenas 20,5% desaprovam do governador reeleito Renan Filho.

Dados

O Paraná Pesquisa entrevistou 1.284 eleitores em 42 municípios do estado de Alagoas, entre 14 e 18 março. A margem de erro é 3%.

Impunes encaram CPI

O presidente afastado da Vale, Fábio Schvartsman, 12 conselheiros e 4 diretores irão à CPI da Brumadinho, dia 28, sob pena de condução sob vara, para explicar, por exemplo, por que não retiraram os funcionários da área de risco, após relatório de 2017 prevendo o desastre.

Insultos sussurrados

Ao colocar jovens diplomatas chefiando veteranos, Ernesto Araújo (Relações Exteriores) uniu diplomatas que antes se digladiavam. Agora se dedicam a esculhambar o ministro em cada sala do Itamaraty.

Em seu habitat

O ex-chanceler Antonio Patriota queria a chique Haia (Holanda), até comemorou a remoção, mas o presidente Jair Bolsonaro achou que a múmia petista ficaria melhor no Cairo, observando pirâmides.

Mumbai não é NY

Guilherme Patriota, irmão do ex-chanceler, que por nossa conta foi vizinho em Nova York do ator Al Pacino e de Bono (U2), naquele apê que nos custava US$ 23 mil (R$87 mil hoje) ao mês, foi designado para chefiar nosso consulado em Mumbai, vizinho a outras vacas sagradas.

Dá até pena

A cobertura juvenil da visita a Washington ignorou o significado de atos, gestos e palavras do visitante e do anfitrião. Nem deram um Google para fazer comparações às primeiras visitas de outros presidentes.

Motivo de orgulho

O deputado JHC (PSB-AL) disse ter se sentido orgulhoso ao ser apontado um dos líderes na disputa para prefeito de Maceió em 2020, segundo levantamento Paraná Pesquisa para o Diário do Poder. Mas quer manter o foco no mandato e na proposição de uma nova política.

Duas semanas a mais

O presidente da CCJ da Câmara, Felipe Franceschini (PSL-PR), disse à rádio Bandeirantes que a reforma da Previdência terá prazo de tramitação pouco maior. Prevê cerca de duas semanas além do prazo.

Faltou o povo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), disse que “governo e partidos” precisam dialogar para aprovar da reforma da Previdência. Só faltará à mesa de negociações os interesses da população brasileira.

Pensando bem…

…após a viagem de Bolsonaro ainda tem gente achando que é melhor ser parceiro comercial da Venezuela.