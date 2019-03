Atenção ao uso indiscriminado da Internet na Infância

Assim como os adultos, as crianças e os adolescentes também estão sujeitos aos impactos das doenças mentais. Parte da urgência em se tratar de temas como depressão e suicídio entre as crianças e os adolescentes está na facilidade de acesso que esse público tem à internet, ambiente que os expõe a mais riscos. Segundo a pesquisa TIC Kids, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e divulgada em outubro passado, 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos navegam pela rede. Desses, 31% acessam a internet somente pelo celular.

Jogos que levam ao suicídio

O Momo, um jogo de desafios que está se tornando famoso entre as crianças, já levou duas a cometerem suicídio na Colômbia. A personagem, uma mulher parecida com uma ave de olhos esbugalhados, orienta os jogadores a cumprirem certos desafios, entre eles, cometer suicídio. O jogo causou medo nos corações de muitos pais, especialmente após as consequências devastadoras do jogo “Desafio da Baleia Azul”, no ano passado, onde os atos finais envolviam autoflagelação e, em última instância, o suicídio.

Recomendações

Segundo a dra. Roberta Sanches, médica e psiquiatra da infância e adolescência, a principal recomendação é que os responsáveis orientem as crianças e adolescentes para terem cuidado ao receber mensagens de pessoas desconhecidas. É possível também colocar filtros de acesso à internet para gerenciar os conteúdos que podem ser acessados. Outro ponto importante é estar atento a qualquer mudança de comportamento das crianças. Diante de qualquer ameaça, deve-se denunciar à própria rede social, bem como à polícia.