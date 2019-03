Passarela do Samba

Carlos Alberto Barcellos, o Roxo, foi um jornalista especializado em Carnaval e reconhecido por toda comunidade do samba de Porto Alegre. Seu nome batiza a pista de desfiles, onde ela estiver. Pois a Prefeitura Municipal estuda a possibilidade de voltar a realizar os desfiles na região central, berço do samba na capital gaúcha. A partir do momento em que foi levado para o Porto Seco, o Carnaval conheceu o ostracismo.

possibilidades. Augusto de Carvalho, Edvaldo Pereira Paiva e Voluntários da Pátria estão sendo analisadas. A ideia é manter os barracões na zona norte. Nesta volta ao passado, um dos desafios seria atravessar a cidade com os carros alegóricos. Nada que as escolas já não tenham enfrentado no passado.

dez anos. A concessão do Araújo Vianna será por dez anos. O aluguel mensal sairá dos cerca de R$ 700 pagos hoje pela Opus para algo próximo a R$ 20 mil. O vencedor terá que fazer investimentos no local (na casa dos

R$ 500 mil), reformar o Teatro de Câmara e, claro, oferecer uma outorga maior que os concorrentes.

dois meses. Se tudo der certo, o edital sai até o fim de abril. A redação final está sendo elaborada. A certeza é de que o espaço deve ficar fechado por, pelo menos, dois meses. A concessão da Opus termina em julho.

fuga de empresas. O presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, não mandou recado. Disse ele mesmo que a forma como a Prefeitura de Porto Alegre vem tratando devedores, com o envio para o Serasa, tem inviabilizado a atividade empresarial na cidade. “Em uma semana, dez empresas fecharam”, disse, em frente ao vice-prefeito Gustavo Paim.

corra que o futuro vem aí. A TechArt inaugura no próximo sábado a Fábrica do Futuro. O empreendimento fica no bairro Floresta, onde antes funcionava a fábrica de enfeites natalinos Wanda Hauck. O espaço, sempre ligado à criatividade e à arte, seguirá seu destino como berço de startups com mentoria internacional.