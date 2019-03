A diretora Lucia Caus recebe vários convidados amanhã para o lançamento do 26° Festival de Cinema de Vitória, às 19 horas, na Casa Porto das Artes Plásticas, Centro, com exibição do filme “Peripatético”, de Jessica Queiroz. Depois haverá uma apresentação especial da banda BatuQdellas. O lançamento também marca a abertura oficial das inscrições desta edição do festival para realizadores de todo o Brasil, que poderão inscrever suas produções até o dia 20 de maio nas 11 mostras competitivas.

muitas comemorações

Bruna Dornellas e Wesley Telles realizam, no dia 27, um evento exclusivo para convidados e amigos em comemoração aos 12 anos da WB Produções. Durante o encontro, eles apresentarão a casa nova, na Praia do Canto, em Vitória, e ainda divulgarão os trabalhos de 2019.

NOVA DIREÇÃO

Ainda sem data exata para começar a desempenhar suas novas funções, Paulo Hartung prepara-se para assumir a presidência do Ibá (Indústria Brasileira de Árvores). A associação reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais, e encerrou o ano passado com uma receita bruta de R$ 73 bilhões. “Paulo nos honra com sua decisão de se juntar à associação”, comentou o presidente do Conselho Deliberativo da Ibá, Horacio Lafer Piva.

Eu quero mais

O Bloquinho da Ilha foi pura animação na tarde do último domingo no Embrazado. Marcella Moyses e Isabelle Gomes receberam pedidos de muitos pais para fazerem o projeto uma vez por mês. Com banda, atividades, brinquedos, pipoca e algodão doce à vontade, crianças e pais caíram na folia em clima de muito glitter.

lux days

Convidados pela Luxóttica, Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo estarão em São Paulo amanhã para o evento Lux Days. Eles vão conferir em primeira mão as novidades do outono/inverno 2019 das grifes Dolce & Gabbana, Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Vogue, entre outras.

energia capixaba

Carlos Sena, diretor da ESSolar, primeiro parque solar capixaba, iniciou neste mês a operação para fornecimento de energia a 32 pessoas físicas e jurídicas no Espírito Santo. No pico de produção, estima-se que o parque possa gerar 1.528 MWh/ano a partir da luz do sol, ou seja, com capacidade para suprir o consumo de energia de quase 2 mil famílias, evitando a emissão de quase 1,8 tonelada de CO2 por ano na atmosfera.

CURTAS

Sobre felicidade. Flávia da Veiga, CEO da Criativa Comunicação Integrada, e Dr. Ben-Shahar, conhecido por dar as aulas mais concorridas da Universidade de Harvard, estão na Universidade de Miami (EUA) para o congresso World Happiness Summit 2019. O evento dura três dias e reúne os principais especialistas de todo o mundo na ciência da felicidade e bem-estar, ensinando quais as ferramentas usar para alcançar completa felicidade tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Salão do Intercâmbio. A executiva da instituição de educação Kaplan International English, Vivian Diniz desembarcará em Vitória para o 4º Salão do Intercâmbio, no próximo dia 6 de abril. Ela falará sobre “Estudo e trabalho na Austrália e Nova Zelândia”. Será no Hotel Sheraton, na Praia do Canto.

Sobre arte. A exposição “O grande vizinho”, do fotógrafo Rodrigo Zeferino, abre hoje suas portas na Léo Bahia Arte Contemporânea – Casa Tutti. Essa é a primeira vez que Rodrigo Zeferino apresenta seu trabalho em Vitória e fica em cartaz até o dia 18 de maio.

Day by Day. O chef Eduardo Buloto, à frente do restaurante Aldeia da Ilha, preparou um cardápio especial para a primeira edição do festival gastronômico Day by Day Week, que acontece a partir da próxima sexta-feira, na Praia do Canto, em Vitória.