Festa de Zé Dirceu teve bolsonaristas e petistas

Na festa dos 73 anos de José Dirceu, sábado (16), havia quase tantos eleitores de Bolsonaro, incluindo familiares de sua mulher, quanto militantes petistas. As comemorações tinha um certo tom de despedida: o ex-ministro deixava clara a certeza de que voltará à prisão, talvez em junho, e por longos anos. Ele se emocionou várias vezes diante dos amigos, entre os quais não se viu nenhuma celebridade do PT.

Expurgo no PT

Os mais ligados ao aniversariante stalinista diziam esperar expurgo no PT, o que talvez explique a falta de sua presidente, Gleisi Hoffmann.

Cada um leva o seu

Organizadores do churrasco para Zé Dirceu solicitaram aos convidados que levassem o que desejassem beber, tipo cerveja e vinho.

Novo ‘monarquista’

No eclético grupo de convidados, um amigo deu a Zé Dirceu um broche monarquista. Ele achou graça o passou a usá-lo alegremente.

Golpe, não. Eleição

Petistas presentes entoaram gritos de “Lula livre”, claro, mas Zé Dirceu pareceu não concordar quando acusavam Jair Bolsonaro de “golpista”.

Pesquisa: senador lidera para prefeitura de Maceió

O primeiro levantamento do instituto Paraná Pesquisa exclusivo para o site Diário do Poder sobre a disputa pela prefeitura de Maceió, em 2020, revela que o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) lidera com 29,5% das intenções de votos, seguido pelo deputado federal JHC (PSB-AL) com 22,1% e Ronaldo Lessa (PDT), 11,5%. Sem o tucano na disputa, JHC se transforma no favorito da disputa. Muito bem avaliado, o atual prefeito Rui Palmeira (PSDB) não pode disputar outra vez.

Sem Rodrigo

Com o senador fora, JHC lidera (31,1%) contra 14,6% de Lessa, diz a pesquisa que entrevistou 806 eleitores de 13 a 17 deste mês.

Entre tucanos

Indagados sobre quem o PSDB deveria escolher para suceder a Rui Palmeira, o senador Rodrigo Cunha é apontado por 61,4%.

Rui bem na foto

No levantamento espontâneo, o atual prefeito Rui Palmeira é quem lidera com 8,2%, seguido pelo deputado federal JHC, que soma 1,6%.

Humor seletivo

Poucos entendem que, para os Bolsonaros, Olavo de Carvalho tem “licença” para dizer o que quiser. Acham até engraçado. Só quem não achou graça foi o vice Hamilton Mourão, chamado de “idiota”.

Eles adoram odiar

Olavo de Carvalho padece do mesmo mal dos Bolsonaros: importa-se demais com a imprensa que diz desprezar. Até parece acreditar em tudo que lê nos jornais onde, diz ele, só há drogados conspiradores.

Longo caminho à frente

Bolsonaro disse no Twitter que deseja o Brasil entre as economias mais livres do mundo. Estamos longe: em 180 países, somos o 150º menos livre economicamente, segundo a Heritage Foundation.

PSOL entende de ‘laranjal’

Pesquisa de Malu Gatto, da University College London, e Kristin Wyllie, da James Madison University, indicou que o PSOL teve quase o dobro (27,1% do total) de candidatas “laranjas” que o PSL (15,9% do total).

Ibovespa 100 mil

Apesar do ceticismo e do pessimismo de muitos torcedores, às 14h44 desta segunda (18), o Ibovespa bateu 100.038 pontos, após fechar na sexta (15) no recorde histórico de 99.588. Estima-se que que o índice passa dos 140 mil pontos após aprovação da Reforma da Previdência.

Arrojo paranaense

O governador paranaense Ratinho Júnior (PSD) tem planos ambiciosos na área de infraestrutura: vai investir R$ 40 bilhões até 2023, sendo R$ 26 bilhões do Tesouro Estadual e o restante de parcerias privadas.

Detran-DF faz vergonha

Após livrar de punição o agente que usava viatura oficial para almoçar em casa todos os dias, estacionando sobre a calçada, o Detran-DF livrou outro flagrado usando a viatura para ao banco conferir o salário, um dos mais elevados do serviço público. Em média R$ 20 mil por mês.

Nova estrela de Davi

Jornalão paulista criou uma lista de inspiração fascista. Em vez de bordar estrela de Davi na roupa, carimba de “bolsonaristas” internautas que exercem o direito de opinião. E não faz lista idêntica de militantes petistas que exercem o direito de defender os corruptos de estimação.

Pensando bem…

…quando quer saber onde está e o que diz a mais aguerrida oposição ao seu governo, Bolsonaro apenas abre algum jornalão, qualquer um.