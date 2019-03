Viva Melhor: 75% dos brasileiros dormem mal

Os médicos são unânimes: ter um sono reparador — ou seja, dormir bem, é fundamental para a saúde e o bem-estar. No entanto, 75% dos brasileiros apresentam queixas em relação ao sono, segundo dados Associação Brasileira do Sono (ABS). As principais reclamações estão relacionadas à insônia — episódios de falta de sono atingem metade da população — e à apneia do sono, que é interrupção do fluxo de ar pelo nariz ou pela boca por pelo menos dez segundos), que e atinge cerca de 40% dos brasileiros. Vale lembrar que a insônia é considerada um distúrbio do sono quando a dificuldade para adormecer ou permanecer dormindo durante toda a noite persiste por três meses.

“As pessoas que dormem mal têm mais riscos de desenvolver ou antecipar o aparecimento de doenças como hipertensão, diabetes, colesterol alto e problemas cardíacos”, afirma a neurologista Andrea Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono (ABS). Sem falar no cansaço crônico e aa falta de energia decorrentes das noites mal dormidas…

O assunto esteve em evidência na última semana, por conta do Dia Mundial do Sono (15 de março). No Brasil, associação promoveu a Semana do Sono 2019 com o tema “Dormir Bem É Envelhecer com Saúde”.

Confira os principais sinais de que seu sono não vai bem

Dificuldade de concentração

Dificuldade para expressar emoções

Incapacidade para resolver problemas

Irritabilidade e alterações de humor

Problemas de memória

Sonolência excessiva durante o dia

Fatores que pode perturbar o sono

Questões ambientais (barulho, claridade, temperatura desconfortável)

Hábitos pouco ou nada saudáveis (falta de atividade física, ciclos irregulares de sono, excesso de álcool ou bebidas com cafeína)

Estresse

Fatores emocionais (depressão, ansiedade)

Menopausa

Problemas de saúde

Alguns medicamentos

Trabalho por turnos

Alteração de fusos horários

