Vida e Carreira: Complicado X Complexo

Complicado e complexo. Essas são duas palavras que parecem sinônimas, mas que na verdade possuem diferenças importantes. Você se arriscaria explicá-las? O que pensa sobre esses termos? Em sua vida, o que é complicado? E o que é complexo?

Neste mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo, em português), as mudanças e as exigências são cada vez mais frequentes e, para se adaptar, gasta-se muita energia. Essa é uma das razões para tantos casos de estresse e depressão. O primeiro, pelo esforço de acelerar em busca de acompanhar. O segundo, como consequência do total desespero de não conseguir acompanhar.

Vamos às definições de complicado e complexo! Complicado é tudo aquilo difícil de fazer, que necessita de especialistas e muita dedicação. No entanto, já foi ou ainda é realizado por alguém e, desse modo, tem uma fórmula ou seu processo pode ser descrito, podendo, assim, ser seguido e principalmente aprendido. Um bom exemplo pode ser: construir um avião. Poucos sabem, mas é possível contratar um especialista para planejar e executar a sua construção.

Complexo, por sua vez, é algo igualmente difícil, mas que não apresenta uma fórmula ou um especialista para solucioná-lo. Um exemplo de uma tarefa complexa é a criação de um filho ou o desenvolvimento de uma equipe. Existem vários livros, mas nada garante a execução perfeita desses desafios. Você pode educar dois filhos, aplicando os mesmos ensinamentos, porém eles certamente serão pessoas diferentes no futuro.

E aí? Ficou fácil de compreender as diferenças entre “complicado” e “complexo”?

Independentemente dos conceitos que aqui foram apresentados, além de entender os termos e seus respectivos significados, é importante compartilhar esse conhecimento com outras pessoas.

Vamos construir e evoluir juntos. Assim, desenvolvemos algo mais produtivo e, principalmente, com possibilidades reais de êxito.

Viver em um mundo complexo exige conexão.

*Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.