Preview: Autenticidade no palco

Nathalia Timberg chega com seu documentário cênico “Através da Iris”. Depois de grande sucesso e temporada no Rio de Janeiro e São Paulo, a peça entra em turnê em Vitória, estreando a 11ª Edição do Circuito Cultural Unimed. O espetáculo abre as comemorações pelos 90 anos de Nathalia Timberg. A peça é uma homenagem à novaiorquina Iris Apfel, ícone mundial da moda, que traz em cena as ideias arrojadas e o humor ácido, fazendo um elogio à liberdade de ser e de se expressar, em qualquer tempo da vida. Apfel, hoje aos 97 anos, inspira e surpreende artistas e criadores mundo afora com sua autenticidade e pensamento. Suas ousadas misturas ao se vestir, seus acessórios exuberantes, os óculos gigantes e roupas multicoloridas falam sobre a independência a que todos têm direito. Sobre experimentar – e se experimentar – sem medo do julgamento.

Vá lá:

“Através da Iris”

Dias 29, 30 e 31 de março. Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Universitário, na Ufes (na avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: a partir de R$ 25 (meia-entrada)/ preço promocional no Mezanino.

Vendas: Bilheteria do teatro da Ufes, de terça a sexta, das 15h às 20h, ou pelo site tudus.com.br

Festival: boa gastronomia na Praia do Canto

Reunindo alguns dos melhores restaurantes da capital em um charmoso espaço no coração da Praia do Canto, o shopping Day by Day realiza o 1º Festival Gastronômico Day by Day Week, do dia 22 de março a 07 de abril. Em sua primeira edição, contará com a participação de cinco restaurantes, com cardápio especial – opções de almoço e jantar. São eles: Casa Graviola, Aldeia da Ilha, Salsa da Praia, Bendito Bistrô e Pio Especiarias. Com valores fixos de R$ 44 no almoço e R$ 59 no jantar, todos eles incluem entrada, prato principal e sobremesa. Além de ter uma deliciosa refeição por um valor diferenciado, todos os pratos terão o acréscimo de R$ 1,00 que será destinado à AFECC.

Turismo: acampar com glamour

Falar em acampar é algo que pode causar arrepios nos turistas mais exigentes. Mas já ouviu falar em glamping? Glamping é um termo relativamente novo e é uma mistura de Glam (Glamour) com Camping (acampamento), ou seja, acampamentos de luxo para quem quer se aventurar, mas não abre mão do conforto. “A proposta desse tipo de turismo é levar conforto e luxo para o ar livre, proporcionando uma experiência única para os hóspedes”, explica Carla Nascimento, consultora de viagem da Tia Penha Tours. O Brasil já possui esses campings de luxo. O Parador Casa da Montanha fica em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, dentro do cânion Itaimbezinho. Tem também o Safari Camp Korubo, no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins. Pelo mundo há opções famosas na Austrália, Canadá, Tailândia, Estados Unidos, Portugal, Suíça e muito mais.

Exposição: paisagem contemporânea

Sandra Matias e Lara Brotas convidam para exposição “Paisagens do Antropoceno”, na galeria Matias Brotas, a partir do dia 28 de março. Na mostra, os artistas cariocas Andrea Brown e André Andrade trazem, por meio de objetos, desenhos e pinturas, importantes contribuições para a discussão da paisagem e da natureza no âmbito da arte contemporânea. A mostra tem curadoria de Théo Monteiro e ficará aberta ao público até o dia 3 de maio.

Sesc Glória: espetáculo do bem

Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a Cia T21 traz o espetáculo “A Barca do Inferno”, uma adaptação da obra de Gil Vicente, no dia 21 de março, às 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Na peça, os personagens contextualizam conhecidos grupos ou classes sociais e se apresentam para o julgamento no dia do juízo final. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro Sesc Glória, de segunda a sexta, a partir das 11h, e na Associação Vitória Down, de segunda a sexta, das 12h às 17h30, ou no Centro de Convivência da Terceira Idade de Jardim da Penha, terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30. A entrada custa R$ 30 (inteira), R$ 18 (comerciantes e conveniados), R$ 15 (meia-entrada e comerciários). Mais informações: (27) 3314-1174 (Vitória Down).