Teatro conscientiza crianças sobre a preservação

A importância da preservação do meio ambiente é uma das principais mensagens do espetáculo “O Sítio do Pica-Pau Amarelo em O Mistério do Jequitibá Rosa”, da Dourado Produções, que será apresentado neste domingo (17), às 17 horas, no Teatro Universitário, em Vitória. Em cena, personagens imortalizados por Monteiro Lobato vão tentar desvendar um mistério: porque um mar de lama invadiu o pacato sítio. “Nossa meta é, de forma lúdica, mostrar para a criançada que cada um pode e deve fazer a sua parte para termos um planeta melhor, e nada melhor do que passar essa mensagem de forma divertida, com muita música e animação”, declara o diretor Luzivam Dourado. Os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada) e estão à venda na bilheteria do teatro e no site www.tudus.com.br.

Fachada da Findes terá painéis para produção de energia

Cerca de 600 metros quadrados de OPV (Filmes Fotovoltaicos Orgânicos) serão instalados na sede da Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), em Vitória. O objetivo é gerar energia solar para abastecer o prédio e evitar a emissão de centenas de toneladas de CO2. A inciativa acontece por meio de parceria com a EDP, concessionária que distribui energia no Espírito Santo, e a Sunew, líder mundial na fabricação de Filmes Fotovoltaicos Orgânicos. Serão investidos mais de R$ 5 milhões no projeto, com recursos de pesquisa e desenvolvimento da EDP.

Cinco bacias hidrográficas do Estado terão metas de qualidade da água

Como estarão os nossos rios daqui a 20 anos? O que teremos? O que queremos ter? O que é possível ter e o que fazer para chegar lá? As perguntas foram o ponto de partida para os estudos de Enquadramento das bacias hidrográficas dos rios Itabapoana, Itapemirim, Novo, Itaúnas e São Mateus (foto). O instrumento vai nortear os futuros usos e a sustentabilidade dos rios capixabas. As medidas impactam diretamente nas políticas públicas de saneamento e combate à poluição. Documento com propostas será entregue no Dia Mundial da Água, 22 de março.