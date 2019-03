Fera da moda

A consultora de moda Lorayne Pavesi foi contratada para fazer o figurino da banda Calcinha Preta, que gravará novo clipe, em Maceió. De lá, ela embarca para Manaus onde fará outras consultorias de imagem. Lorayne é uma expert na área e fará uma ótimo trabalho. A coluna está na torcida pelo seu sucesso.

HARTUNG EM RECIFE

Quem também esteve no Nordeste nesta semana foi o ex-governador Paulo Hartung. Ele foi apresentar em Recife o modelo de gestão implantado no Estado. Hartung destacou os índices de aprovação alcançados na Educação e também falou sobre modernização da lei de responsabilidade fiscal, saúde financeira dos Estados e aprovação de reformas no Congresso.

Contabilidade em alta

Dolores Zamperlini, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo, convida para o lançamento oficial da 18ª Conescap, que acontecerá hoje, no Hotel Golden Tulip, a partir das 20h. A Conescap é o maior evento do setor de serviços do país e acontece entre os dias 13 a 15 de novembro em Vitória.

Contando sua história

O empresário Luiz Coutinho participa, no próximo dia 20, do 53º Congresso Abras (Associação Brasileira de Supermercados), no Rio de Janeiro. O executivo capixaba foi convidado para contar a história de fundação e consolidação da sua Rede Extrabom. Ele será um dos expoentes do painel “O Homem por trás da Marca”.

Vela capixaba

Uma das regatas mais tradicionais do calendário da vela capixaba, a Volta da Taputera, chega a sua 65ª edição neste fim de semana, dias 16 e 17 de março, prometendo deixar a baía de Vitória movimentada. Os velejadores do Iate Clube do Espírito Santo se dividem em dois dias de prova de acordo com as embarcações. A Taputera, localizada no canal de Vitória a aproximadamente um metro e meio da superfície, foi encontrada na época da construção do Porto de Vitória. Seu nome vem do Tupiniquim (Itaputera) e significa pedra submersa.

Encontro cultural

Mostras de artesanato, palestras e uma colorida programação cultural invade o Sebrae, hoje, a partir das 9h, em comemoração ao Dia do Artesão. Pela manhã, haverá palestras sobre competitividade para produtos artesanais, com Jaqueline Chiabay; e como fazer bons negócios em feiras de artesanato, com Maria das Graças Pinheiro. Na parte da tarde, a musicalidade toma conta do Sebrae e abre o evento, às 14 horas, com a Roda de Congo dos Mestres Artesãos Capixabas e exposição de artesanatos produzidos com técnicas variadas, que valorizam a cultura capixaba.

CURTAS

ES em terras nordestinas. O negócio sertanejo dos empresários Pedro Paulo Moyses, Luiz Fernando de Souza Neto, Maycon Salvador e Tito Dias Kalinka vai atravessar novamente as fronteiras do Espírito Santo em direção ao Nordeste do país. Nos próximos dias, eles inauguram o Wanted Pub Salvador, na Bahia. Por lá, a nova unidade terá o mesmo conceito do pub, com a temática faroeste e detalhes rústicos, palco intimista, lounges, bistrôs e sushi bar.

Casamentos. O universo nupcial nos surpreende cada vez mais. E a cada ano, novas tendências surgem nos casamentos. Em 2019, são as cerimônias aos domingos. “Por dificuldade em conseguir datas em igrejas, muitos casais estão optando por cerimônias aos domingos, que tem um estilo mais leve. Geralmente, elas são realizadas em campos, praias e geralmente com brunch ou almoços”, explica Karol Zanelato, empresária do ramo.

Villa Mix Vitória. Após a passagem da temporada de verão e do Carnaval, a Grande Vitória reaquecerá o cenário de entretenimento com apresentações de alguns dos principais artistas do Brasil. Para começar, no próximo dia 13 de abril acontece mais uma edição do Villa Mix Vitória. Realizado no Pavilhão de Carapina, o evento contará com apresentações de Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xand Avião, Jefferson Moraes e JetLag. UAUUUU!