Pela lei, matadores de Suzano eram terroristas

Se fossem capturados vivos, os dois assassinos da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), seriam enquadrados como terroristas, de acordo com a Lei Antiterrorismo em vigor desde 2016. O especialista em direito criminal Adib Abdouni confirma o entendimento. Segundo ele, a preparação para o crime, a participação de mais de um criminoso e o assassinato de pessoas a esmo caracterizam o ato de terrorismo.

Apenas três anos

O pior é que a legislação brasileira garantiria ao terrorista “dimenor”, Guilherme Taucci Monteiro, 17, apenas 3 anos de “internação”.

Pense num absurdo

O terrorista “dimenor” ficaria internado por 3 anos porque não estaria cumprindo sentença de natureza penal. Seria “medida sócio-educativa”.

Investigar é preciso

O criminalista Adib Abdouni também lembra que a investigação policial vai indicar se o crime teve “outros colaboradores”.

Sairia barato

Condenado pelos dez assassinatos e outros crimes, Luiz Henrique de Castro, 25, o terrorista “dimaior”, ficaria preso no máximo por 30 anos.

Brasil quer China e Rússia condenando Maduro

O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) alimenta a esperança de que China e Rússia vão rever a posição de apoio ao ditador Nicolas Maduro, que o Brasil considera um “usurpador”, e disse que não apenas fará iniciativas no campo bilateral como também pretende levar o assunto ao âmbito do Brics, grupo de países que mais crescem no planeta. O Brasil exerce a presidência rotativa do Brics em 2019.

Questão de tempo

Para o chanceler brasileiro, a queda do ditador venezuelano é apenas uma questão de tempo. “Pouco tempo”, torce o ministro.

Na pauta do Brics

Ernesto Araújo defende a condenação da tirania de Maduro na reunião dos vice-ministros dos Brics, que ocorre em Curitiba até sexta (15).

Desde 2006

Brics é um acrônimo dos países integrantes do grupo criado em 2006: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Mandou bem

O presidente Jair Bolsonaro marcou um gol de placa ao extinguir mais de 21 mil cargos em comissão e funções gratificada. Aqueles que petistas, adoradores de boquinhas, ocuparam por três governos.

Ignorância ampla

O chanceler Ernesto Araújo tem dito a amigos que se sente triste com as criticas dos que resistem ao novo na diplomacia. Até pela ignorância ampla, geral e irrestrita em matéria de política externa.

Foi duro para todos

O secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, ficou muito impactado com o massacre. Cuidou da estruturação de assistência psicológica às vitimas e familiares, mas talvez necessite também.

Nó na cabeça

A troca de mensagens dos terroristas de Suzano, nas redes sociais, mostra uma confusão mental que deveria preocupar as autoridades, educadores e até os próprios controladores de Facebook e etc.

Tudo bem, parça

O governo de Israel já sinalizou que compreende as dificuldades do Brasil de transferir imediatamente embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, conforme prometeu o presidente Jair Bolsonaro.

Novo pacto federativo

Eduardo Bismarck (PDT-CE) e Sílvio Costa Filho (PRB-PE) lançaram a Frente Parlamentar Mista do novo Pacto Federativo, de olho na partilha do dinheiro de impostos. “É preciso redistribuir”, diz Bismarck.

Passou da hora

O Previdenciômetro da Confederação Nacional da Indústria ultrapassou a marca dos R$ 7,6 bilhões. É o valor que já teria sido poupado se a proposta de reforma da previdência tivesse sido aprovada, em 2017.

Menos do exterior

O volume de capital captado no exterior por empresas brasileiras foi de US$ 1,35 bilhão este ano. O valor é uma queda drástica em relação ao US$ 9,1 bilhões captados durante os 80 primeiros dias de 2018.

Pensando bem…

…se o Boeing 737 Max-8 é mesmo seguro, como diz a empresa, então põe a diretoria dentro e manda pra China. Se a China autorizar, claro.