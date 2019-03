Já falamos aqui na #POA+RS sobre o futuro do Teatro de Câmara Túlio Piva. Fechado desde 2014, o local será reformado pelo vencedor da concessão do Araújo Vianna. A expectativa é que o edital seja publicado ainda neste mês. Ocorre que a classe artística teme pela privatização do espaço. O secretário de Cultura, Luciano Alabarse, tem se esforçado em garantir que não. Aos artistas, garantiu que as datas mais nobres (de quinta a domingo) seguirão as mesmas estratégias de ocupação dos demais teatros públicos.

carvão 1. Uma audiência pública discute nesta quinta-feira o Polo Carboquímico do Rio Grande do Sul. A mina fica entre Eldorado do Sul e Charqueadas. O investimento é superior a US$ 1,3 milhão e com capacidade de gerar 2 milhões de metros cúbicos diários de gás.

carvão 2. Parece tudo muito bom, não fosse o fato de o carvão ser rejeitado pela maior parte dos ecologistas. Um dos temores é o potencial de contaminação das águas do Jacuí. Ativistas apontam risco no futuro do abastecimento de Porto Alegre.

sxsw. O coletivo POA Inquieta foi tema de um dos painéis nesta segunda-feira no SXSW, um dos mais importantes festivais de inovação do mundo. O pitch foi responsabilidade do inquieto Cesar Paz. Sociedade se mexeu.

pt saudações. Longe do comando do Paço Municipal desde 1o de janeiro de 2008, o PT busca se reinventar para permanecer relevante em Porto Alegre. Sob o comando de Rodrigo Dilélio, a sigla, que comandou a capital por 16 anos, estuda um apoio a Manuela D’Ávila (PCdoB) e tenta aproximar o Psol de uma improvável união das esquerdas.

enredo. Aos trancos e barrancos, o desfile de escolas de samba sairá neste fim de semana, no Porto Seco. Os recursos para a montagem da modesta pista de eventos veio da venda de camarotes. Sem desfiles em 2018, o Carnaval tenta se reinventar para não morrer.