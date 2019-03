O Amor está no ar

A cerimonialista Norma Marques organiza a primeira feira de casamento exclusiva para casais homoafetivos. O evento acontecerá no dia 11 de junho, na Praia do Canto, em Vitória. Para jogar o preconceito bem longe, a ideia é reunir fornecedores de todos os segmentos para atender noivos e noivas apaixonados. Boa ideia!

Digital Influencer

Juliana Modenese resolveu usar seu talento e dar dicas de moda por meio de seu Instagram. É a nova digital influencer da cidade. Ela está na Jordânia e, de lá, aproveita para falar da cultura local e do que vem por aí para o inverno 2019. Boa sorte, Jú!

Rabada boa!

Para a turma que ama uma comida de boteco e já frequenta o bar do João, Ceará e Pezão, a dica da coluna é o Resenha Restaurante Bar, em Itapuã, Vila Velha. Olha, a rabada e o chips de jiló do lugar é de comer rezando. #ficadica

Para as mamães

Renata Melo teve uma excelente ideia para auxiliar as mamães. Ela criou o M.amar, uma empresa que aluga bombas de tirar leite da marca Medela, a melhor do mercado. A máquina é bem cara e usada por pouco tempo pelas mamães, por isso o aluguel serve como uma luva. Além disso, Renata vende produtos importados para bebês por meio do Instagram @_m.amar.

Empoderadas

Em comemoração ao Mês da Mulher, o Fórum dos Conselhos Profissionais realizará, amanhã, o evento “Elas nas Profissões 3.0”. Com o tema “Sororidade”, o encontro contará com palestras e debates sobre mercado de trabalho, histórias de superação e outros assuntos. As convidadas deste ano são a produtora de cafés especiais Josane de Souza, a engenheira Flávia Giacomin e a empresária Katiane Vieira. O evento será às 13h30, no Conselho Regional de Contabilidade, em Vitória.

Dia do Consumidor

O Dia do Consumidor é nesta sexta-feira, e os varejistas se preparam para a primeira data com promoções deste semestre. Segundo análise do Google Trends, o estado aparece em 4º lugar com interesse de compra. “Todos os segmentos devem abraçar essa oportunidade, realizando campanhas atrativas com foco sempre no cliente”, comenta Celso Guerra, economista e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do ES.

Salão do Intercâmbio

Austrália, Estados Unidos e Canadá. Segundo levantamento feito em 2017 pela BigData Corp, esses três países são os mais procurados na internet por brasileiros que querem fazer cursos no exterior. E para quem ainda está indeciso sobre o destino e programas de ensino, vem aí a 4ª edição do Salão do Intercâmbio Vitória. Será no Hotel Sheraton, na Praia do Canto, no do dia 6 de abril.

CURTAS

Encontro das Ladies.Iêda Pontes, Luciane Furlan e Fernanda Viana, da diretoria do ‘Ladies of Harley’, preparam evento especial para as mulheres nesta quinta, dia 14, às 19h, na concessionária de motos, na Enseada do Suá. Além de coquetel especial, haverá palestra com a consultora de estilo Iara Quaresma sobre ‘Mulheres reais se vestem de si mesmas’. Iara vai falar sobre estilo pessoal, autoestima, autoconfiança em se vestir, entre outros assuntos, como cores, tipo físico, tendências de moda.

‘Design Party’. Carmem Dolores e Rodrigo Souto são convidados da festa que celebra os 15 anos de parceria do designer Jader Almeida com a Sollos. O evento acontece amanhã, em uma bela casa em São Paulo, onde também funcionará por uma semana o showroom do designer com lançamento de suas novas criações 2019, linha inédita de mobiliário e objetos, que depois vão desembarcar com exclusividade em Vitória, na loja dos empresários, na Praia do Canto, a Stampa.

Design e inovação em feira. Antônio e Ângelo Pais, diretores da Emidio Pais, embarcaram para São Paulo para participar da Expo Revestir 2019, maior evento de soluções em acabamentos da América Latina, que acontece entre hoje e sexta-feira (15). A feira está diretamente ligada às tendências, ao design e à inovação. Os empresários vão conferir as novidades do mercado para que possam atualizar as linhas e trazer produtos diferenciados para o Espírito Santo.