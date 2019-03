Detox faz faxina pós-Carnaval e turbina sua energia

Cerveja, churrasco, caipirinha, pouco sono… Quem nunca? Agora, que a vida volta ao normal, é hora de focar em uma alimentação leve e desintoxicante, para dar aquela zerada no organismo. "Ao contrário do que muita gente pensa, uma dieta detox não precisa ser líquida e nem deve fazer você se sentir fraco ou com fome. Na verdade, depois de um programa desintoxicante você vai se sentir mais leve e cheio de energia”, explica a nutricionista Daniela Cyrulin, de São Paulo.

Só que, para dar resultado, a recomendação é mexer no cardápio por no mínimo cinco dias.

O primeiro passo é retirar da dieta os alimentos que atrapalham a desintoxicação do organismo. São eles:

Glúten (trigo, cevada e malte)

Leite e derivados

Cafeína (café, chá mate, chá preto)

Bebidas alcoólicas e refrigerantes

Açúcar e doces

Adoçantes artificiais

Carne vermelha e frango

Fritura e alimentos gordurosos

Nos dias de detox são priorizados os alimentos ricos em fibras e em substâncias anti-inflamatórias, diuréticas e antioxidantes, que auxiliam na limpeza interna. Veja a seguir:

Vegetais (de preferência sem agrotóxicos): principalmente couve, brócolis, couve-flor, repolho, cebola e alho

Frutas (de preferência sem agrotóxicos): principalmente limão, maracujá, ameixa, maçã e abacaxi

Leguminosas: grão-de-bico e lentilha

Grãos integrais: arroz e quinua

Gengibre

Condimentos: curry, cúrcuma e páprica

Ervas frecas: salsa, cebolinha, manjerição e orégano

Castanhas e sementes (gergelim, linhaça, abóbora e girassol)

Abacate

Ovos / peixe

Coco fresco ou seco

Chás de ervas e flores (exceto mate e chá preto)

Muita água (pelo menos 8 copos por dia)

Você pode combinar os alimentos acima como preferir, sem exageros.

E, para faciliar a sua vida, a nutricionista Daniela Cyrulin elaborou um minicardápio detox elaborado .

Minicadápio Detox

CAFÉ DA MANHÃ

Suco verde de hortelã, folhas de agrião, abacaxi, gengibre e limão

+

1 fruta com sementes de linhaça triturada

LANCHE DA MANHÃ

1 fruta ou tomatinhos cereja ou pepino ou cenoura cortada em palitinhos

ALMOÇO

Salada fresca +

Arroz integral com lentilha +

Omelete de vegetais

OU

Filé de pescada grelhado +

Mix de cogumelos refogados no óleo de gergelim +

Rodelas de batata doce assadas

OU

Grão-de-bico à vinagrete +

Cubos de abóbora assada no forno +

Ovo mexido com tomate em cubinhos e orégano

LANCHE DA TARDE

Mix de nozes, castanhas e sementes +

1 fruta ou tomatinhos ou pepino ou cenoura cortada em palitinhos

JANTAR

Sopa de abóbora com curry e gengibre

OU

Creme de cenoura com laranja

OU

Creme Detox

CEIA

1 xícara de chá de camomila

RECEITAS

CREME DE ABÓBORA

Ingredientes

1 xícara de abóbora japonesa em cubos, sem casca e sem sementes

1 litro de água filtrada

1 pedaço de gengibre pequeno (2 cm)

1 colher (café) de curry

1 pitada de sal marinho

1 colher (sopa) de azeite extravirgem





Modo de preparo

Numa panela cozinhe a abóbora com a água, o gengibre e o curry (até ficar macia). Bata a abóbora liquidificador e vá adicionando o caldo aos poucos para não ficar muito aguada. Adicione o azeite e continue batendo. Ajuste o sal.

CREME DE CENOURA COM LARANJA

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

300 ml de caldo natural de legumes ou água filtrada

Suco de 1 laranja pera

Sal marinho

Modo de preparo

Cozinhe as cenouras no caldo de legumes. Bata a cenoura liquidificador e acrescente um pouco do caldo do cozimento.

Passe para uma panela e leve ao fogo baixo. Acrescente o suco de laranja e o sal. Se ficar muito grossa, acrescente mais caldo.

CREME DETOX





Ingredientes

1 batata

1/2 xícara de brócolis lavados e picados

1/2 xícara de couve-flor lavada e picada

1 cebola picada

1 xícara (chá) de água filtrada

2 xícaras (chá) de leite vegetal (castanhas, amêndoas, arroz, aveia) sem açúcar nem adoçante

1 pitada de noz-moscada

sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo