Folia nas ruas

O carnaval de rua foi animadíssimo, viu? Os capixabas, enfim, se jogaram na folia dos bloquinhos com muito glitter, enfeites de cabeça e fantasias. Quem curtiu a festa no Centro da capital, em Vila Velha e Guarapari, garantiu que não se viu briga ou confusão, só muitos beijos, música e amor. E amor e

a diversidade estavam realmente no ar, para alegria da coluna.

Que essa postura saia do carnaval para a vida real.

folia em casa

As praias do Espírito Santo também ficaram lotadas. E em Guarapari não foi diferente. Além de muitos mineiros, os capixabas também resolveram curtir a folia no “quintal de casa” e reuniram amigos no balneário. Amanda Andrade, Andrea e Angela Camargo, Michelli Bonelli e família foram algumas que ficaram por aqui e aproveitaram o carnaval com a família.

nas montanhas

Domingos Martins também virou point da folia. Nas montanhas capixabas, as ruas do centro da cidade receberam blocos com marchinhas de carnaval e muita animação. Para quem curte uma folia bem família, onde a criançada se esbalda, a festa foi aprovadíssima.

Palestra para elas

Nanda Manso, que está no comando da comunicação do CRA-ES (Conselho Regional de Administração do Espírito Santo), está confirmada na palestra “Elas nas Profissões”. O evento gratuito terá palestra da fundadora do Instituto Nação de Valor, empresária e escritora Katiane Ventura. O encontro está marcado para dia 13 de março, na sede do CRC-ES (Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo), com realização do Fórum Capixaba de Conselhos.

Expansão

Vinicius Ventorim inaugura em março a 14ª loja da rede Politintas na Grande Vitória. Além das unidades físicas, o empresário também tem investido pesado na loja on-line, tudo isso para oferecer mais praticidade aos capixabas na hora de pintar a casa. Nota 10!

Na praça do papa

A empresária Marília Pimentel, que comanda o tradicional restaurante Papaguth, acaba de expandir a sua oferta de espaços para o segmento gastronômico. Trata-se do Restaurante Do Papa Gourmet, também localizado na Praça do Papa e cuja inauguração oficial está marcada para a próxima semana. Com um clima despojado, o espaço abrirá todos os dias para almoço, mas também pode ser reservado para eventos durante todo o dia, desde corporativo até os casamentos intimistas e à beira-mar. Uma ótima opção para Ilha.

CURTAS

Dia da Mulher com almoço especial. O Alice Gourmet, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia, preparou um almoço especial para o Dia da Mulher. Será um almoço diferenciado com direito a buffet liberado, ambiente especialmente decorado, música ambiente, brindes e um bate-papo com a consultora de Moda e Negócios Iara Quaresma, que falará sobre “Mulheres reais se vestem de si mesmas”.

Festa para criançada. O carnaval só acaba após a criançada se divertir com a família no Bloquinho da Ilha. Realizados por Isabella Gomes e Marcella Moyses, o bloquinho é realizado uma semana após o carnaval oficial. Bandinha de carnaval, DJ, brinquedos infláveis, pula-pula, espaço baby, brincadeiras, lanchonete, sorteios, salão kids, maquiagem, slime e concurso de fantasias vão fazer parte da festa, no dia 17, no Embrazado, Praia do Canto, em Vitória.

No teatro. O primeiro espetáculo que acontece no Teatro Universitário (Vitória) neste ano é um musical que foi feito pela eterna Bibi Ferreira e é vencedor de vários prêmios. Gota d’Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, ganhou nova adaptação. O espetáculo terá apresentações nos dias 22, 23 e 24. Vale a pena!