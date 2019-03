Festival gastronômico

Um dos redutos gastronômicos mais concorridos dos últimos anos no Espírito Santo, Santa Teresa será palco do Festival Santa Teresa Gourmet, que traz a cada ano

várias atrações e uma programação repleta de cultura, lazer e entretenimento. A programação acontecerá de 5 a 28 de abril. Por lá, haverá um roteiro com chefs e bandas convidadas, além do concurso de receitas da Nonna e Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais. #ficaadica

folia à beira-mar

A empresária Karol Zanelato vai passar o carnaval em Ponta da Fruta, na casa de praia da família de seu noivo, Vinícius Medici. Por lá, eles vão curtir os dias de folia com o “Bloco da Vovó” capitaneado por Marlene Medici, avó do seu noivo, que comanda a festa no balneário há mais de 40 anos.

Carnaval no parque

Uma turma daqui resolveu levar a família para passar o carnaval com o Mickey, na Disney. Entre eles estão: Francis e Jacqueline Rocha, Cicero e Karen Moro, e a digital influencer Mariana Pernambuco e família. Que delícia!

Sem parar na folia

Bom saber que a maioria dos bares, restaurantes e lanchonetes de Vitória estará aberta com horários especiais para o carnaval. O The Black Beef, hamburgueria artesanal na Praia do Canto, vai abrir todos os dias de folia, de hoje até quarta-feira de cinzas, dia 6, com seu cardápio completo. E outra novidade, é que agora a casa também abre para o almoço e começa a funcionar a partir das 11h30. Vale lembrar que o local é pet friendly e também serve menu especial para que os bichinhos possam comer junto com seus donos.

Para pular carnaval

O empresário Felipe avisa que vai rolar muito carnaval por aqui. Em Vitória, o Embrazado, na Praia do Canto, está com uma programação animada com escola de samba, DJs e bandas. Em Guarapari não vai ser diferente no Multiplace Mais, em Meaípe, durante a folia do Momo.

Fábrica nova

As arquitetas Solana Marianelli e Ítala Monti assinam o projeto da nova fábrica da Nuvem Sublimação, empresa comandada por Rachel Pires. Localizado em Vila Velha, o espaço de mil metros quadrados ficará à disposição da criatividade da dupla que, diga-se de passagem, está dando um show.

CURTAS

Temporada de shows.Já pode ir escutando as melhores canções para cantar junto com The Fevers, viu? Eles e a Banda Titãs vão encher o Steffen Centro de Eventos de muita música, no dia 3 de maio, na Serra. Com serviço all nclusive, a noite promete.

Prepare-se para o carnaval. O carnaval está batendo à porta e para aproveitar ainda mais, sem dores nas costas, pernas ou panturrilhas, o profissional de educação física Nei Robson preparou algumas dicas para os foliões. Quando chegar o dia, duas coisas serão fundamentais: aquecimento e alongamento. O aquecimento aumenta a frequência cardíaca gradualmente, aumentando a oferta de oxigênio para os músculos. Correr, pular corda, fazer polichinelo, são algumas das formas possíveis de aquecer o corpo para enfrentar os dias de folia que estão vindo pela frente.