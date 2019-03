Bolsonaro se vê em prisão domiciliar, no Alvorada

O isolamento do poder chegou cedo para o presidente Jair Bolsonaro. Dois meses após a posse, ele já se sente um prisioneiro na residência oficial do Palácio Alvorada. “Vivo em prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica”, brincou, durante uma conversa franca, nesta quinta (28), com jornalistas no Planalto, incluindo o titular da coluna, que quis saber se ele se sente bem no exercício do poder. O presidente não se queixa: “Estou feliz com a missão que recebi de servir ao meu País”, disse.

Alvorada é chato

O presidente não reclama, mas reconhece que “viver no Alvorada é chato”, em razão do isolamento imposto por razões de segurança.

Banheiro longe demais

Ele acha o Alvorada grande demais: “São uns 30 metros até chegar ao banheiro”, diz, sorrindo, “às vezes tem que apressar o passo”.

Acabou-se o que era doce

Bolsonaro sente muita falta da praia perto de casa, no Rio, onde fazia “uma corridinha” ou bebia água de coco com a filha Laura, de 8 anos.

A falta que o povo faz

Ela lamenta não poder sair, fazer compras, ir à praia. Afora assessores e ministros, só conversa com seguranças e servidores da presidência.

Mudança para Jerusalém está em ‘banho-maria’

A mudança da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, em Israel, “está em banho-maria”, segundo afirmou o presidente Jair Bolsonaro em resposta a pergunta do titular desta coluna. Ele disse que refletiu e concluiu que o Brasil precisa considerar seus interesses em outros países da região, inclusive no comércio exterior. Mas não citou o chanceler Ernesto Araújo na tomada de decisão tão importante, e sim as ponderações da ministra Tereza Cristina (Agricultura).

Israel compreenderá

Bolsonaro está convencido de que o governo de Israel compreenderá sua decisão de promover essa mudança “no seu devido tempo”.

Se Trump demorou…

O presidente disse que se Trump levou oito meses para transferir sua embaixada para Jerusalém, o Brasil não faria isso em menos tempo.

Decisão é bem antiga

A decisão americana foi tomada pelo Congresso no governo Clinton e adiada pelos presidentes seguintes, até que Trump decidiu cumpri-la.

Mal-acostumados

Bolsonaro acionou a Polícia Federal para identificar os bandidos do MST e PCO que atacaram ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente). Eventual prisão mostrará que a ordem no Brasil pode ser restaurada.

A serviço dos bancos

O diretor do Denatran, Jerry Adriani Dias, diz que acabará nos Detrans o registro de contratos de financiamento de veículos, que protege o consumidor, e deixar só o gravame, que protege os bancos. Tudo o que quer a B3 (ex-Bolsa de Valores de SP), ligada a bancos. Humm…

Descredenciadas

Os Detrans de Minas e Pernambuco descredenciaram as empresas B3 e Tecnobank acusadas de burlar resolução do Denatran que proíbe o registro de contrato e o registro de gravame pela mesma empresa.

Tudo bem em casa

Os olhos de Bolsonaro brilharam quando ele falou sobre a primeira-dama Michelle, ontem, a um grupo de jornalistas. Confessa-se feliz no casamento e, divertido, diz torcer para que ela nunca tenha de fazer operação de catarata, para continuar a vê-lo como o vê até hoje.

Laura, o xodó

Os olhos de Bolsonaro se encheram de lágrimas, que depois cairiam sobre a face, ao lembrar seu maior mede quando foi ferido de morte na campanha: “Eu só pensava que não veria minha filha crescer”.

Broncas ao telefone

Ouvindo Bolsonaro contar a jornalistas, ontem, que telefona a ministros que “falam demais” ou “falam bobagens”, o general Mourão contou com graça: “Ele também liga para o vice-presidente por essas razões”.

Atitude cidadã

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) foi revistado, ontem, sem reclamar, ao embarcar para seu Estado. Paulo Maluf certa vez foi detido no mesmo aeroporto de Brasília por impedir a revista.

Os herméticos

O mesmo projeto que proíbe os canudos plásticos em São Paulo, libera os biodegradáveis em embalagem ‘hermeticamente fechada’. Falta ensinar o vendedor de cachorro-quente o que é fechamento hermético.

Pensando bem…

…os encontros de Trump e Kim Jong-un não rendem nada além de fotos.