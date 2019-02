A mobilidade no Carnaval

10 dicas para curtir a folia com tranquilidade

1. Fique atento ao planejamento do trânsito da sua cidade nos dias da festa. Os sites das prefeituras costumam mostrar os desvios de linhas de ônibus, os bolsões – áreas interditadas, em que os carros não vão transitar – e os espaços de concentração dos blocos. Antes de sair de casa, informe-se para não ficar preso no trânsito ou esperar o ônibus errado.

2. Paciência é um ingrediente indispensável nessa época, já que aglomerações espontâneas são bastante comuns. Com ou sem fantasia, não dispense a calma no vaivém nas ruas.

3. Para evitar desencontros com os amigos, evite encontrar as pessoas no meio do bloco, no meio da muvuca. O ideal é marcar um lugar para encontrar o grupo antes de chegar ao bloco.

4. Se você vai com sua própria bicicleta, não se esqueça de levar uma trava de segurança ou deixá-la em um bicicletário.

5. Aproveite os aplicativos disponíveis para andar melhor por aí. Há alguns especializados em bicicleta, como o UseBike, que informa sobre rotas, paraciclos e até mecânicos no caminho, e outros perfeitos para o transporte público, caso do Moovit, do Google Maps e do Citymapper.

6. Dê preferência ao transporte público, que é barato, democrático e sustentável. Nesta época, a maior parte das cidades reforça o esquema de ônibus, colocando mais linhas à disposição dos foliões.

7. A pé também é transporte! Para trajetos curtos, prefira ir caminhando. Pode ter certeza de que chegará no horário. Para quem caminha ou pedala não há congestionamento e pontos de lentidão.

8. Se você optar por aplicativos de transporte motorizado, certifique-se com mais precisão dos dados do motorista. Confira tudo direitinho antes de entrar no carro.

9. Ainda no caso dos aplicativos de carros, algumas empresas permitem que você compartilhe o seu trajeto com os seus contatos de confiança. Isso traz mais segurança.

10. Escolha tênis ou outro calçado confortável e não se esqueça de se alongar antes de sair para a folia.