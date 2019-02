Cuidados durante a folia

Manter o corpo hidratado durante a folia é essencial para a saúde. O Carnaval é a maior festa popular brasileira e ocorre agora, na estação mais quente do ano. Mais de 60% do corpo humano

do adulto é composto por água, e é por esse motivo que a OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda que adolescentes e adultos saudáveis bebam, no mínimo, 2 litros de

água por dia.

Manter o corpo hidratado é importante para lubrificar nossas articulações, compor as células do organismo, além de ajudar no transporte de nutrientes e a regular a temperatura do corpo.

PÍLULAS

Dicas

Além dos 2 litros de água necessários, outros líquidos também podem contribuir para garantir a hidratação do nosso corpo, como sucos naturais e água de coco. Os isotônicos são comumente utilizados para repor líquidos e sais minerais perdidos por uma atividade física intensa, mas não para reidratar pacientes com diarreia e vômitos. Os líquidos isotônicos também podem ser utilizados para revigorar suas energias no Carnaval, contudo, gestantes, lactantes e hipertensos devem evitá-los. Outra dica importante é ficar atento ao uso de maquiagem, glitter, espumas e tinturas para pele e cabelos, a exposição prolongada ao sol e reações alérgicas podem danificar a pele e até mesmo causar queimaduras. É fundamental a aplicação e a reaplicação de protetor solar a cada duas ou três horas. Consulte um dermatologista para saber o fator ideal para tua pele.

Alimentação

Cuidar da alimentação depois da folia também é essencial para que o organismo não sinta os efeitos dos exageros alimentares. A orientação é consumir alimentos leves, naturais e coloridos, com muita variedade de legumes e verduras. Bom Carnaval a todos os leitores! Fique bem, cuide-se bem e siga o @edimilson.migowski!