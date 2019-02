Chegou a hora de mudar tudo no Arrowverse?

Desde a época de “Smallville”, a DC faz um bom trabalho na TV. O resultado desse esforço atualmente é o Arrowverse, universo compartilhado formado pelas séries “Arrow” (a primeira e mais antiga de todas), “Legends of Tomorrow”, “The Flash” e “Supergirl”.

Apesar de algumas críticas, não há como negar que tais super-heróis encontraram seu espaço ao longo dos anos. Porém, para que continue relevante, é preciso renovação.

Um rumor recente publicado por alguns sites indica que o estúdio pretende mudar tudo com Crise nas Infinitas Terras, próximo crossover inspirado no famoso arco dos quadrinhos. Na trama, o Antimonitor quer acabar com os multiversos (já apresentados e explorados nas séries) e o Monitor reúne os heróis para impedir a ação. Ainda não há detalhes sobre como será a história na TV, mas a apresentação do Monitor no último ano e o teaser citando que “mundos vão morrer” indicam que o caminho será parecido.

Mudanças no Arrowverse significam o cancelamento de séries (“Arrow” está no ar desde 2012 e já está desgastada) e entrada de novos personagens. Apresentada recentemente, a Batwoman já está com sua série própria no forno e outra aposta é uma atração focada no Superman, já apresentado em “Supergirl”.

A DC tem tudo para amadurecer sua forma de contar histórias e conquistar um novo público que ama seus personagens.