funcionou

Sou um entusiasta do Carnaval de blocos na Cidade Baixa e sempre defendi a sua permanência por lá. Só que, quando surge uma ideia melhor do que a sua, é hora de dar o braço a torcer e abraçar o novo. Estive no sábado no desfile do Galo de Porto, na orla do Guaíba. O bloco é um dos melhores da cidade e arrastou uma multidão para a Beira-Rio, ao lado do parque Marinha do Brasil. Foi um sucesso a parceria da Impacto Vento Norte, Austral e Opinião, que atenderam ao edital da prefeitura e pagaram pelo serviço de limpeza prestado.

volta. O prefeito Nelson Marchezan Júnior voltou ao trabalho na semana em que a categoria dos municipários entra em greve. A paralisação começa hoje. As duas partes vão passar quatro anos sem se entender. Ao mesmo tempo em que o prefeito não recebe os servidores – nenhum encontro ocorreu em todo o ano passado –, a categoria não demonstra nenhuma disposição em acatar qualquer proposta que venha do Executivo.

é na câmara. Só os vereadores podem contornar o impasse.

pacto alegre. A Aliança pela Inovação, que reúne UFRGS, PUCRS e Unisinos, tem mais um capítulo hoje. O uMov.me recebe o encontro que debaterá a constituição do projeto que pretende aproveitar, na capital, a inteligência desenvolvida aqui. O propósito final é a melhoria da qualidade de vida, com a transformação da cidade num local onde queiramos fazer nossa carreira e construir nossas famílias. Hoje, a conversa envolve a prefeitura.

pacto alegre 2. O Dia D do Pacto será o 26 de março, data do aniversário da cidade. O consultor Josep Piqué comandará uma reunião para fazer a roda girar. Será na sede da Associação Comercial.

pacto alegre 3. Qualquer pessoa que pensa em governar esta cidade deve prestar atenção ao movimento de empreendedorismo e inovação que pulsa em Porto Alegre. Ou se facilita a vida para quem quer inovar ou vamos perder o bonde da história.