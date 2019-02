Elas amam e se amam

O carnaval está do jeito que a mulherada gosta: livre, leve e solto. E para arrasar por aí, vale investir em peças que fizeram sucesso em outras temporadas, como maiôs, hot pants, tops, meia calça arrastão, pochetes coloridas e muito, muito e muito glitter. O consultor de moda Arlindo Grund dá algumas dicas para arrasar na folia: “Essa é a hora do exagero, do brilho, das cores. Aproveite esse momento neon da moda e se jogue de maneira alegre e divertida. A roupa será o reflexo de sua felicidade. Para festas, na avenida ou nos camarotes, onde o calor reina, o conselho é tecido leve e fresco, que mostre e deixe a pele transpirar.” #fica a dica

Look do bem

A supermodelo Isabeli Fontana usou, na última quinta-feira, um look exclusivo durante o Hollywood Science for Gala, evento pré-Oscar que beneficia o Instituto de Meio Ambiente e Sustentabilidade da UCLA. Ativista em questões ambientais e adepta a produtos que não utilizam insumos animais, ela usou um vestido da Colcci feito com seda biodegradável certificada e livre de agrotóxicos. O tecido seguiu rigoroso manejo sustentável de água e utilizou corantes biodegradáveis de baixo resíduo.

Casal do bem

Os empresários Michelle Boechat e Herick Melo integram o grupo de voluntários que construíram a sede da nova creche do projeto social Mãe Creche Shirley, em Vila Velha. O novo espaço foi entregue neste fim de semana e permitirá o aumento em 40% do número de crianças atendidas.

Dia internacional

da mulher

A Rede Mulher Empreendedora realizará o 1º Mentoring Walk no Espírito Santo, dia 9 de março, em Vila Velha. A caminhada é uma atividade desenvolvida pela rede internacional Vital Voices e que busca o encorajamento das lideranças femininas e suporte e mentoria às empreendedoras. O evento foi criado em 2014 como uma atividade para marcar o Dia Internacional da Mulher.

Doe sangue

Antes de cair na folia, ajude a garantir os estoques dos bancos de sangue do Hemoes (Hemocentro do estado do Espírito Santo). O hematologista da Medquimheo, Alessandra Prezoti, ressalta que com a aproximação do carnaval, as doações de sangue precisam se intensificar. “Em uma festividade como o carnaval, o fluxo de veículos na estrada aumenta, consequentemente, os riscos de acidentes também. Por isso, faz-se necessário um aumento nos bancos de sangue”, alerta a especialista. Vamos ajudar, turma!

CURTAS

Futuro do Espírito Santo. A Universidade Vila Velha vai promover mesa redonda sobre “O Futuro do Espírito Santo”, no dia 14. O reitor da universidade, Heráclito Amâncio, é quem comandará a conversa juntamente com a gerente sênior de Marca, Comunicação e Inteligência Competitiva, Tayana Dantas. Entre os convidados estão autoridades estaduais como o secretário de estado da Educação, Vitor Amorim; o secretário de estado da Cultura, Fabrício Noronha; o diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, Denio Rebello Arantes, e a secretária de estado da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel.

Ação Sustentável. Reginalva Mureb, da Ambiental Serra, comemora os resultados do projeto Recicla Óleo, que garantiu a instalação de pontos de coleta de óleo em locais estratégicos do município. Entre junho e dezembro do ano passado, foram coletados 1.060 litros de óleo em seis postos.

Capixaba no mundo. Malsimar Malacarne, diretor-presidente da capixaba Griffus, embarca para Bolonha, na Itália, acompanhado de Giovanna Faria, gestora de marketing, e de Samyra Prata, coordenadora técnica da indústria. Eles marcam presença na maior feira de beleza e cosméticos do mundo, a Cosmoprof, que acontece entre os dias 15 e 18 de março.