Viva Melhor: Os 8 alimentos funcionais que turbinam a sua saúde

Não é de hoje que a nutrição e a medicina estão de mãos dadas para prevenir e tratar doenças, principalmente as crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas do coração e obesidade. "Há 2500 anos, Hipócrates, considerado o pai da medicina, declarou: 'Faça do seu alimento seu medicamento’, conta nutricionista Carolina Pimentel, PhD em Ciência da Nutrição. No século 20, a ciência comprovou a eficácia dos compostos bioativos presentes em alimentos, que ganharam o nome de funcionais. Eles contém substâncias capazes de beneficiar a saúde, contribuem para o bom funcionamento dos órgãos e ajudam a combater doenças.

Como o segredo de uma alimentação saudável é a variedade e o equilíbrio, Carolina selecionou um alimento funcional de cada grupo, fontes de nutrientes essenciais para otimizar a saúde e o bem-estar.

Grupo do pão, batata, macarrão

1. Cereais integrais: as fibras regulam o intestino e auxiliam na prevenção das doenças cardiovasculares, diabetes e câncer.

Grupo das frutas, legumes e verduras

2. Frutas e vegetais coloridos: antioxidantes (cítricos, espinafre, couve-flor), carotenoides (tomate) e flavonoides (uva) combatem os radicais livres, melhoram a saúde do coração e regulam as funções do corpo.

Grupo do leite, queijo e iogurtes

3. Iogurte com probióticos: melhoram o funcionamento do intestino e estimulam o sistema imunológico.

Grupo das carnes, aves, peixes e ovos

4. Sardinha e peixes de águas profundas: ricos em Ômega 3, melhoram saúde do coração e do cérebro.

Grupo dos feijões e oleaginosas

5. Soja (isoflavonas e proteína de soja): são repositores hormonais naturais para as mulheres e diminuem o risco de infarto.

Grupo dos óleos e gorduras

6. Azeite: o hidroxitirosol, antioxidante, combate os radicais livres.

Grupo dos açúcares e doces

7. Chocolate amargo: os polifenóis do cacau, antioxidantes, combatem o envelhecimento das células.

Bebidas

8. Café: a cafeína e os compostos fenolicos estimulam o sistema nervoso e são antioxidantes.

