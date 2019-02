Preview: Folia em Guarapari

Nos dias 02, 04 e 05 de março, sempre a partir das 22 horas, o Multiplace Mais, em Guarapari, irá celebrar o carnaval 2019. Com todas as apresentações no palco 360º, situado na pista principal da casa de entretenimento, a abertura das programações, no sábado (02), fica por conta da Escola de Samba Unidos de Jucutuquara, DJ João Brasil, Bloco do Sargento Pimenta, Alan Venturin e DJ Phill Fernandes.

Na segunda-feira (04), a festa contará com muito funk nacional. No line up, o carioca Kevin O Chris, com os sucessos “Dentro do Carro” e “Tú Ta na Gaiola”, o DJ Pedro Sampaio e o DJ Phill Fernandes. Para encerrar as programações, na terça-feira de carnaval, quem sobe ao palco é Jeito Moleque, Jongô, DJ Phill Fernandes.

Os ingressos já estão disponíveis para compra on-line, pelo site TicketPremium, e também em pontos de venda físicos conveniados com a possibilidade de compra para o passaporte promocional de todos os dias, nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Colatina, Anchieta e Piúma. Todos os eventos contam com Camarote Open Bar e Front Stage.

Festa Eletrônica

O carnaval será eletrônico, se depender do Thale Beach, na Enseada Azul, Guarapari. Serão quatro dias de muito agito e uma novidade: no dia 02 de março, sábado, a comemoração tem início com um baile de máscaras e a estreia do DJ e produtor alemão Claptone em terras capixabas.

Ele ficou conhecido em 2013 pelo hit ‘No Eyes’ e figura entre os primeiros lugares do ranking de melhor DJ de house do mundo, desenvolvido pela DJ Mag. O beach club ainda terá Beowulf, Evokings e Ghostt, no dia 03. O fenômeno Gustavo Mota e Lothief se apresentam no dia 04.

Felguk encerra a folia no dia 05. O passaporte custa R$ 130,00. A partir das 15 horas, na avenida Viña Del Mar – Enseada Azul, Guarapari. Vendas pelo site www.superticket.com.br. Mais informações: (27) 99276-2942.

Bloquinhos e Blocões

Tendência nos carnavais do Rio e São Paulo, os “bloquinhos”estão ganhando cada vez mais espaço e participação também por aqui. O diminutivo é uma maneira carinhosa de chamar blocos capazes de reunir milhares e milhares de pessoas.

Em Vitória, por exemplo, o Regional da Nair promete parar o centro da Capital no próximo domingo, a partir das 9h. No sábado, a versão infantil do bloco, o Regionalzinho da Nair, anima as crianças a partir de 15 horas, no Parque Moscoso. No mesmo horário, o Bleque no Samba sai pelas ruas do Centro. O BatuqDellas sairá no início da tarde de segunda-feira.

O local de concentração será o Bar da Zilda, também no Centro da Capital.

Preparada para o Carnaval

Tudo começou no carnaval de 2018. As amigas da empresária Carolina Botelho pediram ajuda para confeccionar os arcos carnavalescos. A partir de então, Carol começou a produzir os adereços que já estavam ligados a duas de suas paixões: a arte e o desenho.

Em 2019, a produção ficou mais profissional e organizada com a ajuda da mãe, que tem um ateliê. Assim surgiu a Paetê, com página no Instagram e venda on-line pela rede social. Além dos modelos para pronta-entrega, elas também fazem sob encomenda o arco personalizado. Também há opções de brincos e ombreiras. A página é @carna.paete, vai lá conferir!