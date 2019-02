Quem aceita?

O carnaval já chegou e eu separei algumas diquinhas para caírmos na folia de forma sustentável e darmos aquela ajuda ao meio ambiente! Estamos juntos? Vamos lá:

1 – Faça sua fantasia reaproveitando materiais que tenha em casa, peça emprestado de alguém e crie você mesmo ao invés de comprar!

2 – Leve de casa seu copo ou garrafinha (assim você não gera lixo de copo descartável).

3 – Se for beber, prefira latinhas (elas têm mais chances de reciclagem) e dê uma destinação correta – nada de jogar pelo chão, certo?

4 – Prefiram glitter biodegradável ao invés dos comuns (que são feitos de microplástico e só fazem mal pro mundo inteiro, inclusive para você).

5 – Faça seus próprios confetes com folhas secas (foto).

6 – Aproveite muito!

Lições de Gentileza em clima de Carnaval

A Corpus Saneamento e Obras levou um pouco de samba para os trabalhadores que fazem manutenção de áreas verdes em Vitória. Integrantes da bateria da Novo Império e passistas da Boa Vista se apresentaram para a equipe, e Raimundo Gentileza deu dicas de como aproveitar a folia sem transtornos.

Óleo de cozinha reciclado

Moradores da Serra que aderiram ao projeto Recicla Óleo contribuíram para reduzir as obstruções na rede de esgoto do município. Entre junho e dezembro do ano passado, foram coletados 1.060 litros de óleo em seis postos instalados em associações de moradores, numa iniciativa da Ambiental Serra, em parceria com a prefeitura e outras entidades. Quem faz a destinação correta do resíduo ganha um bônus, pois a cada três litros de óleo depositados nos pontos de coleta, a pessoa leva uma unidade de detergente líquido de 500 ml.

Cada um litro de óleo é suficiente para poluir até 1 milhão de litros de água e, se derramado na pia, pode provocar, ainda, entupimento de tubulações, danificando as estruturas e causando extravasamentos.