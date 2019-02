Combustível: distribuidoras na mira de Bolsonaro

O súbito aumento da gasolina em Brasília, que saltou de R$ 3,80 para R$ 4,23 de quarta para quinta (21), chamou a atenção do governo para as distribuidoras como atravessadoras no mercado de combustíveis no País. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro aprove a proposta para que usinas de etanol e refinarias forneçam os seus produtos diretamente aos postos, sem intermediários e atravessadores.

Cartório do mal

Distribuidoras conseguiram resolução da “agência reguladora” ANP, em 2009, que lhes dá exclusividade na venda de combustíveis aos postos.

Adulteração é crime

Distribuidoras são responsáveis pela crescente criminalização do setor. São investigadas pela Polícia Federal e polícias civis de vários estados.

Maiores e piores

O Ministério Público Federal já requereu à Justiça o cancelamento do registro das gigantes do setor, acusadas de adulterar combustíveis.

Óleo de peroba neles

As distribuidoras investem no lobby junto a autoridades e na campanha publicitária de puro caradurismo, sob o lema “Combustível Legal”.

Otimismo: Tesouro já vende título a juros menores

Foi tão positiva a receptividade do projeto de reforma da Previdência, levado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, que o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, registrou um feito histórico. É que o Tesouro colocou no mercado um título de 10 anos oferecendo rendimento de “apenas” 9,5%. Isso impressiona porque há três meses, para o mesmo produto e o mesmo prazo, o Tesouro teve de garantir ao mercado rendimento de 13,5% para conseguir atrair interessados.

Otimismo em viés de alta

A oferta de um título de 10 anos a 9,5% representa um sinal importante da confiança do mercado. E a tendência é redução desse rendimento.

O homem da grana sorri

Mansueto exalava otimismo, nesta quinta (21), durante a assembleia anual da Abrace, a associação de consumidores industriais de energia.

Confiança crescente

O mercado reage com otimismo ao projeto de reforma da Previdência desde quando começaram a vazar alguns detalhes.

Conta da Previdência

O governo Bolsonaro avalia que a reforma da Previdência foi bem recepcionada no Congresso. O vice Hamilton Mourão acredita que são 250 votos favoráveis. Na Câmara, a conta se aproxima de 300, apesar de só o PSL, partido do presidente, apoiar oficialmente o governo.

Denúncia surtiu efeito

O ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas determinou investigação sobre os defensores públicos brasileiros que ganham para trabalhar no exterior. A denúncia foi feita por esta coluna em novembro sobre defensores no Canadá (e Barbados), Suíça e Timor Leste.

Assim é, se lhe parece

Esta coluna denunciou em novembro que defensores públicos ganham para viver no exterior, trabalhando “à distância”. O Globo publicou matéria domingo, 3 meses depois, mas assume paternidade do “furo”.

Lucro certo

Após pedir apoio da Confederação Nacional dos Municípios à Frente por um novo pacto federativo, Eduardo Bismarck (PDT-CE) previu lucro para todos: “Teremos municípios mais fortes e um país mais justo”, diz.

Nos braços do povo

À frente da prefeitura de Salvador desde janeiro de 2013, ACM Neto continua só sorrisos. Pesquisa Paraná feita na capital baiana revelou que a aprovação da administração do democrata é de 73%.

Bilhões a perder

CEO da Volkswagen, Herbert Diess mostrou preocupação com ameaça de alta em taxas de importação dos EUA para União Europeia. As perdas apenas da montadora, diz ele, devem ser de bilhões de euros.

Visita pós-folia

O chanceler Ernesto Araújo irá à Argentina, logo após o carnaval, para encontro marcado com o ministro argentino Jorge Fauric. O objetivo é preparar terreno para a visita do presidente Jair Bolsonaro ao país.

Mudar para melhor

Em protesto contra as mudanças no currículo, alunos da Universidade Católica de Brasília tentam se mudar de mala e cuia para o IDP, a mais bem avaliada faculdade de Direito da capital.

Pensando bem…

…pela primeira vez no início de um governo, o clima é de aprovação da reforma da Previdência.