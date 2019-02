Aplausos na Câmara

Viralizou o vídeo com o discurso de estreia do deputado Felipe Rigone (PSB), na Câmara dos Deputados, em Brasília. O parlamentar deu detalhes sobre como ficou cego, e, logo em seguida, lembrou que todos temos escolhas. “Milhões de brasileiros ainda acreditam que temos escolha. Enquanto a gente fica aqui obstruindo a votação só para marcar posição política, tem 60 milhões de brasileiros endividados e 13 milhões desempregados”. O plenário, que acompanhava em silêncio, aplaudiu, em uma cena rara na Casa…

HARTUNG EM SAMPA

O nome do ex-governador Paulo Hartung foi lembrado para substituir Aloysio Nunes Ferreira, que na terça-feira pediu demissão da presidência do InvesteSP, plataforma de investimento paulista. Hartung reafirmou que pretende trabalhar na iniciativa privada e participar de debates sobre políticas públicas. Ele, aliás, já integra o Conselho de Gestão Educacional de São Paulo.

FESTA NO COSMÔ

O restaurante Cosmô viveu, dias atrás, uma noite muito especial. Samira Pavesi comemorou seu aniversário para 60 convidados com menu exclusivo elaborado pelo chef Harum Katharian. O lugar, já muito charmoso, ficou ainda mais bonito.

Convidados de luxo

Octávio Bastos recebeu no seu restaurante Atlântica o chef Juarez Campos com a amiga Brigida Alexandre, da Prazeres da Mesa – uma das maiores revistas de gastronomia do Brasil -, e a gerente de Marketing da Secretaria de estado de Turismo, Carla Rezende.

Noite de festa

Na próxima terça-feira, Beto e Carlos Marianelli recebem convidados para o coquetel de comemoração da expansão da loja Composé Vitória, a partir das 19h30, na nova unidade que fica na avenida Leitão da Silva, em Vitória.

Para os kids

O Bloco Tô Baby, que sai desde 2016 arrastando centenas de foliões mirins e seus familiares, no bairro de Jardim Camburi, acontece no domingo de carnaval, às 16h, na Praça Nilze Mandes Rangel. Este ano a festa conta com banda de marchinha, recreação, área baby e muito mais. #ficadica.

Moda mineira

A empresária Gilcéa Prudêncio desembarca em Belo Horizonte para conferir novidades e tendências de moda outono/inverno de marcas mineiras. Em breve ela trará novos shapes, texturas e estampas para as capixabas na loja Caxuxa, localizada em Jardim da Penha, na capital.

CURTAS

Cartão de embarque sustentável. De olho na sustentabilidade em todas as etapas, as Ecobalsas produzem seus cartões de embarque com parte dos resíduos plásticos recolhido do mar pelas embarcações. Isso é possível porque as Ecobalsas estão equipadas com redes de 5,5 metros, dispostas de ponta a ponta nos cascos para recolher os lixos e impurezas jogados nas águas.

Pesca Oceânica. Você sabia que 100% dos ‘peixes de bico’ dos torneios de pesca oceânica do Iate Clube do Espírito Santo são liberados logo após a captura? E que o anzol utilizado é o circular ou circle hook, como também é conhecido, feito com um material que se deteriora em poucos dias sem que traga dano ao peixe. Desde 1990, o Programa Tag and Release da Billfish Foundation estabelece que 100% dos peixes sejam capturados e liberados ao mar.

CarnaPole. Quem costuma caminhar pela Praia da Costa no fim de tarde vai encontrar um bloquinho inusitado acontecendo amanhã! É o CarnaPole, que vai reunir foliões fantasiados para fazer aulas gratuitas de lira circense (um aro utilizado em acrobacias aéreas). Quem vai supervisionar a brincadeira é a professora de Pole Dance Karina Marques, do Naturlich Spa. O evento, aberto a todos os interessados, começa às 16h.