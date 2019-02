Enquanto Bolsonaro não decide, Mourão opina

O general Hamilton Mourão faz balanço positivo de sua atuação vice-presidente da República, sem se importar com as críticas a sua atitude de até fazer declarações discordantes do governo. “Enquanto não houver uma posição oficial, eu emito opinião. Mas a partir do momento em que o presidente tome decisão sobre determinado tema, a posição passará a ser minha e vou defendê-la com unhas e dentes”, disse.

Divergências

O vice diverge de Bolsonaro em questões como o aborto, que, para ele, é questão de saúde pública. A visão do presidente tem viés religioso.

Impacto

Mourão concedeu entrevista à coluna e à Rádio Bandeirantes, nesta quarta (20), ainda sob impacto de uma derrota do governo na Câmara.

Recado claro

Os deputados derrubaram o decreto de Mourão sobre a Lei de Acesso à Informação. Ele acha que foi um recado dos deputados ao governo.

Dever de informar

O vice-presidente também acha que dar entrevistas é dever das autoridades, até para evitar o que chama de “ilações”.

‘Informações falsas’ derrubaram reforma de Temer

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) admitiu nesta quarta-feira (20) que a reforma da Previdência proposta por Michel Temer em 2017 fracassou, na verdade, por má-fé. Ao receber a nova proposta do presidente Jair Bolsonaro, Maia disse que viu a tentativa anterior “ser descontruída com falsas informações”. Maia fez o alerta para que a reforma de Bolsonaro não tenha o mesmo destino que a de Temer.

Massa de manipulação

Rodrigo Maia reiterou que o desafio é mostrar aos brasileiros que eles têm sido instrumento de manipulação de “poucas pessoas”.

Gato escaldado

Não por acaso, a apresentação da proposta de reforma da Previdência aos jornalistas, pela equipe econômica do governo, durou cinco horas.

Exemplo de Portugal

Nos bastidores e à imprensa, Maia fala do exemplo de Portugal, que precisou cortar 30% das aposentadorias antes de aprovar sua reforma.

Invasão gera… limpeza

A Embaixada do Brasil na Grécia foi invadida nesta quarta (20) por vândalos que picharam paredes e destruíram propriedade. Procurado, o Itamaraty disse apenas que “tomou as providências para a limpeza do local e recuperação dos prejuízos”. Já investigar, que é bom…

Quem cedo madruga

O general Hamilton Mourão dorme cedo, pelas 22h30 e acorda antes das galinhas, às 5h30. E sempre que pode sai cedinho para cavalgar, como está previsto para acontecer nesta quinta-feira.

Fazendo História

O deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) parou o plenário da Câmara, na sessão desta quarta (20). Deficiente visual, ele fez um discurso emocionante, foi aplaudido de pé e muito cumprimentado.

Comunicação pela reforma

Com medo de perder os benefícios, castas mais altas do funcionalismo público federal e estadual já se organizam contra a PEC da reforma da Previdência de Bolsonaro. Mas o governo tem plano ambicioso.

Reforma fundamental

Levantamento do Ideia Big Data mostra que 43% dos brasileiros acham “fundamental para o Brasil” a reforma da Previdência e 81% acredita que a reforma deva acabar com privilégios de políticos e também de funcionários públicos. Foram ouvidas 1.891 pessoas em todo o País.

Juntos pela primeira vez

Em 2019, nem mesmo a posse do presidente Jair Bolsonaro contou com a presença dos 27 governadores. O governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou todos no 3º Fórum do Governadores do Brasil.

Evolução de verdade

A tecnologia de transmissão de dados de celular 5G, a verdadeira evolução do 4G, já está sendo testada na China. A experiência é numa estação de metrô de Shanghai, de graça para todos os passageiros.

Desdém e crueldade

Doente e sentindo muitas dores, servidora da Embrapa tentou por vinte anos aposentar-se por invalidez. Foi tratada com desdém, crueldade. Certo dia, ligaram oferecendo empréstimo consignado. Foi o banco que contou da sua aposentadoria havia um ano. O INSS não a informou.

Pensando bem…

…tem gente no Congresso que prefere reformar presídios antes de reformar a Previdência.