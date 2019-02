mulheres são destaque no cinema em 2018

Aumentou a presença de protagonistas femininas nos filmes de maior bilheteria em 2018. Se antes estavam em 24% das maiores produções de 2017, agora as personagens estão em 31% delas, segundo informações do The Wrap.

O estudo analisou mais de 2.500 personagens do Top 100 de filmes da bilheteria norte-americana em 2018. Entre eles estavam “Um Pequeno Favor”, “As Viúvas” e “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”.

Observando os dados que consideram as etnias das personagens, nota-se um aumento de 5% de mulheres negras representadas nas telas, chegando ao recorde de 21% em 2018. As latinas, por outro lado, passaram a ser menos representadas. Enquanto em 2017 estavam em 7% dos grandes filmes, agora estão em 4%. Já as personagens femininas asiáticas tiveram um aumento de 7% para 10%, muito em razão da comédia romântica “Podres de Ricos”.

No entanto, a pesquisa ainda aponta para um cenário dominado por homens. Eles foram protagonistas de 52% dos maiores filmes.

“Enquanto o número protagonistas femininas se recuperou do último ano, ultrapassando por pouco o resultado de 2016, a porcentagem de mulheres com personagens com falas e com grande espaço permaneceu relativamente estagnado”, analisou Martha Lauzen, a diretora executiva do Centro de Estudo das Mulheres na Televisão e no Cinema, responsável pela pesquisa.