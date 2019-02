Mariana Rocha Loures Ribeiro ganhou, na última segunda-feira, uma festa surpresa da família para celebrar seus bem vividos 35 anos. A comemoração foi ao lado do esposo Daniel e dos pequenos Manu e Dudu.

Câncer

Um artigo publicado pela revista Reviews on Mutation Research informa que os herbicidas à base de glifosato são carcinogênicos. Segundo o estudo, o agrotóxico mais usado no mundo aumenta em 41% a probabilidade de desenvolver câncer.

Férias

O modelo Marco Azevedo retorna hoje para a Índia depois de passar temporada de férias na terrinha, matando a saudade de amigos e familiares. Marco tem carreira internacional há algum tempo e faz bastante sucesso por lá. Nesta nova temporada, ele segue para Índia e China, onde cumpre trabalhos com renomadas agências de moda.

Calor

Os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados em 139 anos, segundo a Noaa, agência que monitora o calor global. O desequilíbrio climático aponta também para invernos menos rigorosos, assim como para tempestades e chuvas mais fortes. Segundo cientistas, 2019 será ainda mais quente do que o ano passado.

Escorpião

O clima quente proporcionou o aumento, em todo Brasil, do aparecimento e de picadas de escorpiões. Somente no ano 2000, foram picadas 12 mil pessoas, e no ano passado, 140 mil, segundo dados do Ministério da Saúde.

DVD

O conceituado diretor Jacques Junior é responsável por inúmeros videoclipes e gravações de DVD de grandes nomes da musica sertaneja no Brasil. Na foto, junto ao grande ícone, o cantor Leonardo. Jacques foi o diretor de gravação do DVD “Canto, Bebo e Choro”, do sensacional cantor.

Viagra

Um creme milagroso em forma de gel promete a ereção em apenas cinco minutos. O produto está em fase final de testes e deve chegar às farmácias da Europa já em 2021, desbancando a pílula azul, que demora quase uma hora para agir na disfunção erétil.

New York

Natália Assumpção Dias esbanjando charme e beleza pelas ruas e avenidas de Nova Iorque, onde curte férias, aproveitando as baixas temperaturas do inverno norte-americano.

Frase

Comida gordurosa é romântica… Vai direto pro coração.