Áudios confirmam única conversa sobre caso PSL

Os áudios vazados nesta terça (19) confirmam o que o presidente Jair Bolsonaro e o filho Carlos afirmaram. O ex-ministro Gustavo Bebianno deu a entender que havia conversado três vezes com o presidente sobre “laranjas do PSL”, mas os áudios revelam que não foi nada disso. Mostram que o presidente só tratou do caso PSL uma vez. Em todos, ele se mostra irritado com Bebianno sobre vários assuntos. Certamente por isso, Carlos, que viu tudo, chamou-o de “mentiroso”.

Pisadas de bola

No total, Bolsonaro enviou sete áudios, por Whatsapp, todos para reclamar de “pisadas de bola” do ex-secretário geral da Presidência.

Infidelidades

Bolsonaro reclamou de vazamentos para a Folha e um blog, dos quais o ex-ministro seria fonte, e de outras iniciativas desastradas.

Pulada de cerca

Um dos assuntos que indignaram Bolsonaro foi a descoberta de relações entre Bebianno e um diretor da TV Globo, logo a Globo.

Quebra de confiança

Bebianno pode ter agido de boa fé, ligando-se à mídia que o governo acha hostil, mas não poderia fazê-lo sem conhecimento do presidente.

Secretários de azul é uma

das manias de Doria

As manias do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), começam a preocupar seus assessores. Eles não acham normal, por exemplo, a exigência para que todo o secretariado vista terno azul durante as reuniões das sextas-feiras, e sempre impecáveis, como uma espécie de uniforme. Sexta é dia de entrevista dos secretários. Ele costuma reclamar de auxiliares que vistam roupas amarrotadas, usadas demais.

Gravata combinando

Os secretários são obrigados a vestir ternos azuis e gravatas também azuis. Todas as demais cores são vetadas, principalmente a vermelha.

À imagem e semelhança

Os secretários devem chegar à reunião do governo, às sextas, sem gravata. Só devem tirá-la do bolso se o governador estiver usando.

Organização e disciplina

Os secretários também são multados se atrasam para a reunião. Doria já disse que organização e disciplina o ajudaram muito a ser vitorioso.

Chegou a hora

Levantamento do Paraná Pesquisa mostra que para 73% entre 233 deputados federais entrevistados, “é agora” o momento de reformar o sistema previdenciário brasileiro.

Fim da maciota

Para 89,1% dos deputados, servidores públicos devem se aposentar nas mesmas condições dos demais trabalhadores. O Paraná Pesquisa revela que 83,1% são a favor da inclusão dos militares na reforma.

Não dá mais

Ao vazar áudios trocados por whatsapp com o presidente, o ex-ministro Gustavo Bebianno queimou as caravelas que poderiam levá-lo a algum posto da diplomacia brasileira no exterior, como pretendia.

Xô, aparelhamento

Por ordem do chanceler Ernesto Araújo, o Instituto Rio Branco, que forma diplomatas, ressuscitou a antiga disciplina de História das Ideias Políticas, que na era PT foi substituída por aulas de “História da América Latina”, de viés esquerdista. Os diplomatas aprovaram.

PF na parada

Há uma informação preciosa nas mensagens de áudio do presidente ao ex-ministro: a Polícia Federal já investiga se houve crime no caso do dinheiro enviado para a suposta “laranja do PSL”.

Dia de PEC

Deputado por 28 anos, Jair Bolsonaro sabe como os parlamentares valorizam o gesto do presidente que leva ao Congresso pessoalmente sua proposta de reforma da Previdência. Às 16h ele chega à Câmara.

Só a idade impede

Só a idade mínima é problema a reforma da Previdência. A opção mais aceita (65 anos para homens e 62 para mulheres 62), tem apenas 35,6% de apoio, mas a reforma precisa de 60% para ser aprovada.

Parabéns pra você

Na reunião preparatória do 3º Fórum dos Governadores em Brasília, todos celebraram o aniversário do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), com direito a bolo e doces.

Pensando bem…

…o novato ex-ministro aprendeu é que, ao contrário do que ele fez parecer, o cargo pertence a quem nomeia: o presidente da República.