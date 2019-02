Os 20 prefeitos que integram o Conselho da RMC (Região Metropolitana de Campinas) escolhem hoje o futuro presidente do colegiado. Na corrida, está o prefeito de Vinhedo Jaime Cruz (PSDB). Nos bastidores, dizem que o atual vice-presidente Gustavo Reis (MDB), prefeito de Jaguariúna, também está de olho no cargo. Ele, porém, disse que os prefeitos vão se sentar na manhã de hoje para baterem o martelo sobre quem será o cabeça de chapa. “Eu estava como candidato, mas agora o prefeito de Vinhedo está bem empenhado em ser. Vamos definir entre os prefeitos amanhã (hoje). Minha participação era no sentido de unificar ainda mais a RMC, mas também não me apego ao cargo”, disse ele. A aposta, no entanto, é a de que o vencedor será Cruz. Em favor dele, está o fato de ele pertencer ao mesmo partido do governador João Doria. Hoje o presidente do Conselho é o prefeito de Nova Odessa Bill Souza (PSDB). Na mesma reunião, que será na Unicamp, será apresentado o balanço de 2018, deliberação de projetos com recursos da Fundocamp para temas importantes da Região, como Re-Virada Cultural, obras de Mobilidade Urbana, entre outros.

CP e prazos

Todos os olhos estão voltados para o relator da CP (Comissão Processante) que investiga omissão do prefeito Jonas Donizette (PSB) no Caso Ouro Verde – esquema de desvio de dinheiro da unidade hospitalar – para saber quando o parlamentar vai entregar o relatório que vai pediu ou não a cassação do mandato do prefeito. Só que nem ele sabe. “Conversei com os advogados hoje e só na quarta-feira teremos um norte da data”, disse o tucano. A expectativa é a de que o documento só seja liberado mesmo na próxima semana. Muitos avaliam que o relatório deve necessitar de, pelo menos, três dias para ser lido. O processo final tem que ocorrer até o dia 7 de março.