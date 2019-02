É secreto!

As festeiras de carteirinha Maria Sanz e Luciana Almeida já enviaram o convite da terceira edição do baile de carnaval que as duas promovem na capital. Sim, só pode ir quem recebe o convite secreto via rede social, ou seja, não é uma festa aberta e só entra convidados selecionados pelas duas. A fantasia é “quase” exigência e elas sempre arrasam na produção que conta com marchinhas antigas, samba e muita alegria. Quando vai ser? Ah, se você não recebeu o convite não é a coluna que vai contar o segredo, né?

Festa nas montanhas

Só se fala, em canto de ouvido, sobre o Café de La Musique, que ganhará uma versão nas montanhas durante o inverno. Mas com o sucesso da edição de verão em Guarapari, a ideia deve aquecer as baixas temperaturas no estado. Tanto que o dono da marca, Álvaro Garnero, quer, desta vez, entrar como sócio no negócio de inverno. A festa vai ser boa, viu?

Expandindo o talento

O “peruqueiro” mais famoso da cidade, Dirceu Paigel, vai abrir casa nova no Shopping Vitória com especialidade em estética capilar. Dirceu, que também é expert em alongamento de cabelos, promete muitas novidades para o local. Desejamos sucesso!

Tardezinha sucesso

Thiaguinho já provou que sua festa Tardezinha é sucesso. Mas ela está chegando ao fim. Em Vitória, já temos a nossa despedida marcada o para dia 21 de julho.

Só talentos

Os atores Glória Menezes e Tarcísio Meira foram prestigiar a atriz Nathalia Timberg no espetáculo “Através da Iris”, que está em cartaz em São Paulo. O nosso capixaba e diretor de produção do espetáculo Wesley Telles aproveitou para tietar a dupla e avisa que o espetáculo chega a Vitória nos dias 29, 30 e 31 de março, no Teatro da Ufes. A peça vai abrir a 11ª edição do Circuito Cultural Unimed.

Folia Kids

Isabelle Gomes e Marcella Moyses preparam o carnaval para criançada e papais se despedirem da folia. O Bloquinho da Ilha será dia 17 de março, e promete uma tarde com muita animação, no Embrazado, em Vitória. Terá banda de carnaval, DJ, recreadores infantis, personagens fantasiados, concurso de fantasia para crianças e adultos, espaço baby, entre outras atrações.

Unha da folia

O neon e o glitter prometem ser as sensações das unhas para o carnaval deste ano. Segundo a especialista em unhas Viviana Machado, a dica é apostar em algo ousado para curtir a folia. “Quem não gosta do neon, pode fazer um arco-íris com uma unha de cada cor. As mais discretas podem apostar no metalizado, que também está em alta”, contou.