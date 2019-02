5 dicas para seu filho (de qualquer idade) arrumar a própria bagunça

É uma delícia ver os filhos brincando e explorando novos materiais, se são bem pequenos, ou fazendo suas atividades e hobbies quando já são adolescentes. O problema é a bagunça que eles deixam quando acabam – e os conflitos que surgem a partir da cobrança dos pais. Especialista em comunicação entre pais e filhos, Adri Dayan diz que disciplina e organização devem ser ensinadas quando as crianças são ainda bem pequenas. Mas sempre é tempo para correções. E dá 5 dicas para fazer seu filho (de qualquer idade) cuidar da arrumação da bagunça.

1.

Descreva a cena: a criança ou adolescente sabe exatamente o que é para ser feito, e fará de mais bom grado se ninguém ficar mandando e a decisão partir deles mesmos (e nisso não é diferente dos adultos). Quando vir sujeira, brinquedos ou livros espalhados, em vez de “arrume essa bagunça agora”, diga apenas “os brinquedos estão espalhados no chão” e veja o que acontece.

2.

Deixe bilhetes: recados são uma forma carinhosa e, muitas vezes, divertida de se comunicar com os filhos. Para crianças que não sabem ler, os desenhos cumprem perfeitamente o papel. Recadinhos carinhosos despertam interesse genuíno de participação.

3.

Nomeie e informe seus sentimentos: quando os pais falam com os filhos sobre como estão se sentindo em relação à bagunça, dão a oportunidade de eles ajudarem. E isso também ajuda os filhos a aprenderem como interpretar seus próprios sentimentos e a lidar com as frustrações ou raiva.

4.

Substitua gritos por conversa olho no olho: em vez de dar um grito lá de longe, se aproxime e fale o que deseja, olhando no olho dele, sem sermões ou lamentações. Desta forma, a comunicação começa certa e as chances de sucesso são maiores.

5.

Fale menos: reduzir um longo sermão a poucas palavras dá mais resultado. Um exemplo? “Comida fora da geladeira estraga!”. Só isso! Morda a língua, mas não fale mais nada. Aquela longa explicação sobre a fome no mundo e as crianças que adorariam aquele alimento não vai ajudar em absolutamente nada.