Preview: Palavras de Poder

Paulo Maccedo é um analista de marketing que há quase 10 anos se dedica a comunicação. Escreveu mais de 2 mil artigos, publicou quatro livros – sendo um best-seller – e esteve à frente de centenas de estratégias de marketing de resultados. Nos últimos 5 anos, dedicou-se ao estudo do copywriting – o método de escrita centenário mais cobiçado do mercado americano. E toda essa bagagem acaba de virar livro. Maccedo conseguiu colocar na obra boa parte dos seus estudos sobre o tema e tornou o conteúdo único.

O livro é denso e profundo, contendo mais de 60 mil palavras, um verdadeiro guia direcionado à criação de comunicações persuasivas. Um resumo de mais de um século de desenvolvimento da escrita para vendas, que passeia por fatos históricos e escolas de copywriting.

Atualmente, não temos materiais bons falando especificamente sobre o tema no Brasil, a maioria trata do assunto resumindo o método a fórmulas, templates e modelos. A obra vai na contramão disso. Se você gosta de marketing e quer saber mais sobre o futuro dessa área, vale a pena ler e estudar o livro. “Copywriting: O Método Centenário de Escrita Mais Cobiçado do Mercado Americano” está sendo vendido na Amazon.

Novidades do mercado: feira para os pets

Todos os animais precisam de bem-estar e um bom lar para chamar de seu. Não importa se ele é comprado, adotado, resgatado, com ou sem pedigree. Passear diariamente com o animal de estimação, dar alimentação adequada, vacinar e observar as alterações de comportamento são cuidados essenciais que devemos ter com os pets.

Essas e outras dicas serão oferecidas por especialistas em um ciclo de palestras que vai acontecer na Pet Fair ES, nos dias 13 e 14 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha.

Além da climatização do local, os organizadores contrataram climatização extra para que os pets fiquem bem confortáveis durante o encontro. O evento, idealizado pela Realiza Editora & Eventos, será uma feira com novidades em serviços e produtos voltados para animais de estimação.

Exposição: tempo de arte

Mais de 200 peças carregadas de história, entre quadros raros, esculturas, mobílias de época, pratarias, porcelanas, tapetes e pinturas, estão em exposição no Empório das Artes. A mostra está no primeiro piso do Shopping Vitória, com obras que passeiam por todos os estilos de pintura, como o quadro “Bebedores de Cerveja”, pintura de Juarez Machado da década de 80.

Os artistas capixabas também estão presentes na exposição: Levino Fanzeres com a obra “Engenho” e Álvaro Conde com a tela “Convento”. O primeiro leilão de 2019 será realizado amanhã, às 20h.