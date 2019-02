Espaço sustentável: Beleza Natural

Uma fonte e um mosaico criado utilizando sobras com o granito Green Peace (foto) chamaram a atenção do público no estande da Brasigran, na Vitória Stone Fair 2019. Os tons de verde do material garantem elegância e sofisticação ao ambiente.

Bom exemplo

A Benevix deu um passo importante quando o assunto é o cuidado com o meio ambiente. Ela reduziu em 50% o número de impressoras em toda a empresa. O objetivo é continuar a redução e ampliar o projeto “paperless” até chegar aos clientes. Menos impressões, o meio ambiente agradece.

Reaproveitamento de água

A Dacasa Financeira investiu em tanques de armazenamento da água descartada pelo ar-condicionado. O líquido é utilizado na descarga e na limpeza das instalações. A ideia foi proposta pela colaboradora Anderlâine Coelho e, hoje, a empresa armazena 24.241 litros de água por mês, o que gera uma economia de R$ 870,00 mensais na conta de água, após a reúso ser colocado em prática.

Cabelos veganos

A ECosmetics desenvolveu uma nova linha vegana de tratamento para os fios com ação instantânea anti-frizz. Recomendado também para os adeptos do exercício físico. Indicado para os cuidados diários de cabelos volumosos, o xampu, condicionador e balm da Live Vegan Pro Fitness atuam no controle da oleosidade e contra os efeitos que o excesso de suor causam como o ressecamento, deixando os fios macios e brilhosos. Enriquecido com ativos naturais como manteiga de Murumuru e óleo de Babaçu, os produtos são livres de ingredientes de origem animal em sua composição e também não são testados em animais. Mais informações no e-commerce da marca www.ecosmeticsloja.com.br.