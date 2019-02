Acontece: De volta para os leitores

A livraria Leitura, uma das maiores redes de livros do Brasil, estará de volta ao estado no início de maio para a alegria dos leitores. A unidade ficará no shopping Praia da Costa, em Vila Velha, em um espaço de 514 m². “Escolhemos o shopping mais tradicional do município por acreditarmos que é o mais qualificado, próximo à praia e que vai ao encontro da credibilidade da rede”, disse Marcus Teles, sócio-diretor da Leitura. As contratações serão iniciadas em abril. A instalação da Leitura em terras capixabas faz parte do plano de expansão da rede, que terá mais 7 unidades para este ano.

Blog precursor

Thereza Chammas é uma influenciadora digital cuja atuação antecede ao termo. Era 2008, quando ela decidiu criar um blog despretensioso para falar de moda e beleza e, em dois anos, deixava o cargo de arquiteta numa grande empresa da construção civil para apostar no sonho. Já são mais de 10 anos de trajetória, muitas histórias para contar e experiências que ela promete compartilhar com os convidados em mais uma edição do Let’s Talk, dessa vez conduzido por Julia Botechia, na Galeria 027, no shopping Vila Velha, na terça-feira, a partir das 19h30.

Alongue-se

O carnaval já está batendo na porta e, antes de cair na folia, é preciso se preparar para aguentar as longas caminhadas atrás dos bloquinhos, o empurra-empurra e as dancinhas, por quatro dias seguidos. Alongar, sobretudo os músculos inferiores, que são os mais exigidos, pode ajudar na recuperação muscular. Segundo Nei Robson, profissional de educação física e coach de corrida, o procedimento promove relaxamento e faz bem. #ficadica.

Seletiva de vela

As raias capixabas estarão movimentadas a partir de amanhã, dia 17. O Iate Clube do Espírito Santo sediará a seletiva de vela da classe Optimist, entre os dias 17 a 23, competição que define os velejadores que representarão o Brasil no Campeonato Europeu e Norte-Americano. A previsão é que mais de 80 atletas, de até 15 anos, de oito estados do país, participem da competição. O ICES e o estado estarão bem representados com os velejadores Miguel Moura Machado, de 12 anos, e Pedro Henrique Pianna, de 14 anos.

Make de Carnaval

Glitter, purpurina, tintas e adesivos. Faltando poucos dias para o início da folia, a mulherada está selecionando produtos e acessórios para arrasar na make e brilhar na avenida. Mas é preciso usar o produto certo para evitar alergias e outros problemas na pele. Segundo a dermatologista Christina Drummond, o recomendado é optar por tintas e adesivos que são específicos para o rosto e que sejam certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Curtas

Arte na cidade. O marchand Lélio Cimini convida para a exposição do Empório das Artes, que acontece no primeiro piso do shopping Vitória, até segunda-feira. As peças também estarão disponíveis no Grande Leilão de fevereiro de 2019, que será realizado na terça-feira, às 20 horas.

Chocolate rosa. A chef Flávia Gama anuncia seu novo produto exclusivo que vale a pena conhecer. Trata-se do chocolate da variedade ruby, novidade no mercado brasileiro. Lançado no Brasil no dia 31 de janeiro, o ruby chegou à Chocolateria Brasil já no dia 1º de fevereiro. Com coloração naturalmente rosa, sem corante ou aromatizante, o chocolate rosa foi criado na Bélgica e lançado pela Barry Callebaut. Tem sabor de frutas vermelhas, harmonizando muito bem com espumante rosé. É bom demais!

Cabelo de sereia. Já pensou em chegar no carnaval com os cabelos de sereia, como os da Yasmin Brunet? É possível! Existem extensões que não danificam os fios e que são de fácil e rápida aplicação. A especialista em alongamento capilar Mariana Plaster explica que tem procedimento quedura 40 minutos e a cliente sai com cabelos lindos e longos de dar inveja a qualquer sereia. Uauuu!