Votações folgadas animam o governo na Câmara

O governo mostrou, logo nas primeiras votações na Câmara, que deve reunir apoio suficiente para aprovar até propostas de emenda como a reforma da Previdência, que necessitam de quórum qualificado de 308 votos. Já na primeira sessão deliberativa, o governo contabilizou 294 votos favoráveis, ao rejeitar tentativas do PT & cia de adiar a votação do projeto que prevê bloqueio de bens de terroristas. E aprovou o texto.

O governo sobra

O governo está sobrando na Câmara. Os líderes governistas avaliam que, com algum esforço, chegam aos 350 votos favoráveis à reforma.

Falta consideração

Mas nem tudo são flores nas hostes governistas. Muitos deputados, inclusive do PSL, reclamam da falta de consideração no governo.

Ministros ignoram

Líderes governistas colecionam queixas de parlamentares que não são recebidos por ministros. Ou são submetidos a longos chás-de-cadeira”.

Cobras e lagartos

Deputados dizem ter ouvido de Rodrigo Maia cobras e lagartos, ontem, contra Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil. O clima azedou.

Tragédia impune pode render salários de marajá

A bilionária Vale e suas sócias, responsáveis pelo desastre em Mariana (MG), que matou 19 pessoas e mais o rio Doce, manobram para não pagar multas ambientais e indenizam vítimas em insultuosas 59 parcelas mensais. Mas a Fundação Renova, que a Vale é obrigada a manter com a Samarco e a BHP, graças a Termo de Transação e Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público, parece disposta a remunerar executivos no melhor estilo “meu pirão primeiro”.

Oferta atraente

Um “head hunter” (“caçador de talentos”, em inglês) oferece em Brasília R$ 38 mil por mês a quem aceite atuar na área institucional da Renova.

Três vezes mais

A Fundação Renova existe para reparar os estragos causados em Mariana. Por enquanto, só deixou felizes os próprios executivos.

Nada de lista

A Renova não deu a lista de executivos e respectivos salários, como a coluna solicitou, e negou que pague salários acima do mercado.

Férias abastadas

Os deputados federais cujos mandatos acabaram no dia 31 passado obtiveram “ressarcimento de despesas”, supostamente realizadas em janeiro, no valor de R$8,3 milhões. Quem não foi reeleito fez a festa.

‘Mozão’ garante notícia

O falante general Hamilton Mourão faz a alegria dos repórteres que cobrem a vice-presidência: dali sempre sai notícia. Eles até já tratam Mourão com certa intimidade. Chamam-no de “Mozão”.

Em nome do pai

Eleita por aclamação para presidir a mais importante comissão do Senado, a de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) homenageou o pai, saudoso Ramez Tebet, ex-presidente da Casa.

Universidade aparelhada

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) acaba de batizar de Marielle Franco o restaurante do Campus do Sertão, em Delmiro Gouveia, a 300km de Maceió. Os sertanejos, com as próprias vítimas da violência a homenagear, estão indignados com o aparelhamento do PSOL.

Você banca partidos

A eleição 2018 mal acabou e a próxima só será em 2020. Mas a Justiça Eleitoral já pagou R$ 64 milhões aos partidos este ano, usando recursos do Fundo Partidário. O PT recebeu mais: R$ 8,6 milhões.

Lesa-Pátria

No Nordeste, o setor sucroenergético garante 600 mil empregos diretos e indiretos, ameaçado pela atitude inescrupulosa dos distribuidores/atravessadores de importar álcool podre (muito poluente) americano, à base de milho, quase sem pagar impostos.

Parque temático

A Secretaria de Agricultura do DF vai retirar quem ocupa irregularmente a área reservada ao parque em Brasília. As tratativas prosseguem com o Sindepat e a Associação Mundial de Parques Temáticos.

Transparência geral

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) quer criar um banco de dados com patrimônio de agentes públicos (efetivos e comissionados), além de cônjuges, filhos e dependentes para identificar “incompatibilidades”.

Pensando bem…

…com tragédias e mortes em sequência, o ano de 2019 podia dar um tempo para enxugarmos as lágrimas.