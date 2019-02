Rainha Gretchen

Maria Gretchen passou essa semana pelo Espírito Santo esbanjando carisma e simpatia. Ela visitou o Atelier André Lima e foi só elogios para a equipe. Ela ainda foi se consultar com a dermatologista Karla Lessa, que disse cuidar da pele de toda sua família, que, para quem não sabe, é capixaba. Gretchen é um show!

Formatura fit

O ano começou com novidades no Centro de Eventos, comandado por Ildo Steffen, na Serra. Referência em formaturas, eles criaram um cardápio 100% vegano para atender os formandos e convidados com intolerância a glúten e lactose, além dos que querem manter a boa forma. Bacana, né?

Festa na Vila

A próxima edição da Rua das Artes, amanhã, na Prainha de Vila Velha, será em ritmo de carnaval. Como atração musical, além da tradicional Banda de Congo Beatos de São Benedito de Vila Velha, a festa conta com a apresentação da GRES Independentes de São Torquato, às 19h, com ritmistas, intérprete, casal de mestre-sala e porta-bandeira, velha guarda, passistas, baianas, e a sua corte real tendo à frente a rainha de bateria Marly de Carvalho.

Summer Sale

Renata Bezerril, André Sperandio, Adriana Martins e Rômulo Bezerril promovem ação especial de verão durante todo o mês de fevereiro, com descontos de até 60% em pendentes, arandelas e lustres, na loja Homelux, em Santa Lúcia. A coluna avisa que essa dica é boa, viu?

Feira pet

O Espaço Patrick Ribeiro, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, deixará de existir a partir do dia 15 de abril, já que a casa de shows vai ser transferida para o estacionamento do novo aeroporto de Vitória. E para fechar a programação do local, nos dias 13 e 14 de abril acontece a Pet Fair ES, uma feira com novidades em serviços e produtos voltada para os animais de estimação. O evento vai contar com ciclo de palestras, desfile de cães, feira de adoção, entre outras surpresas.

Regata

Velas ao mar rumo à Cidade Saúde. Em sua 18ªedição, a Regata Vitória x Guarapari é uma das competições mais tradicionais do calendário da vela capixaba. O belo trajeto de 27 milhas náuticas (aproximadamente 48 quilômetros) será percorrido amanhã pelos velejadores do Iate Clube do Espírito Santo. A previsão é que mais de dez veleiros de oceano sigam rumo a Guarapari. A largada está prevista para às 10 horas, na praia de Camburi.

CURTAS

Dupla Meninna. A marca capixaba Dupla Meninna, criada pelas irmãs Elaine e Eliane Bragança, acaba de lançar a sua coleção de outono/inverno 2019. Inspirada na mulher empoderada, a nova coleção traz peças com muitas fendas, babados, traços e misturas de cores e estampas, destacando-se o verde militar, o verde azulado, o mostarda, tons alaranjados, neutros e off white.

Apaixonante. Com lentes no tom de azul emolduradas por armações em acetato preto, os novos óculos de sol da Tiffany & Co já estão nas vitrines das Óticas Paris. Os modelos vão do minicat-eye ao maxi mais arredondado, com destaque para as hastes que, em algumas peças, recebem um trabalho no próprio metal, que remete ao cravejado dos diamantes. Um luxo!

Gin: presença confirmada nos eventos de 2019. Assim como nos demais segmentos, as tendências de consumo também mudam no mercado de bebidas. Segundo Tatiana Puppim, master parceira da Wine, a mudança foi grande no gosto dos clientes e também nas tendências de mercado nos últimos dois anos. “O open bar tem ganhado cada vez mais destaque nos eventos, e bebidas como Aperol e vodca, muito comuns nesses espaços, estão dando lugar ao gin, que também possibilita variação nas receitas dos drinks”, destaca Tatiana.