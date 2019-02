A polêmica da estreia de Boy Erased

Depois que a Universal Pictures desistiu de lançar o filme “Boy Erased: Uma Verdade Anulada” no Brasil, um movimento em favor da estreia começou a se formar. Oficialmente, em comunicado ao B9, a distribuidora diz que o longa – que poderia se beneficiar de eventuais indicações ao Oscar, o que não ocorreu – não sairá por razões financeiras. Agora “Boy Erased” será lançado diretamente em home video, neste ano.

Lucas Hedges é o protagonista do longa, que conta a história do filho gay de um casal de pastores evangélicos, vividos por Nicole Kidman e Russell Crowe. Aos 19 anos, o rapaz é obrigado a entrar em um programa religioso para “curar” sua homossexualidade. O longa é baseado no livro de memórias “Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith and Family”, escrito por Garrard Conley. A companhia que editou o livro no Brasil, a Intrínseca, se manifestou em comunicado à imprensa: “Como muitos, lamentamos a notícia recente de que o filme não será mais exibido nos cinemas do Brasil. Mesmo assim, nossa crença na relevância do relato de Conley e nosso empenho para divulgá-lo permanecem inalterados”.

De outro lado, os concorrentes surfam na polêmica. Em sua página no Facebook, a distribuidora Pandora Filmes confirmou na segunda-feira que “O Mau Exemplo” de Cameron Post entrará em cartaz dia 18 de abril. O filme estrelado por Chloë Grace Moretz também enfoca um programa que supostamente “reabilita” homossexuais – no caso, uma menina lésbica. “Vai ter filme ironizando a ‘cura’ gay sim!”, diz o texto do post da Pandora.

Frase da semana

“Agradecemos nossos fãs por tornarem nosso sonho possível. E agradecemos nossos críticos por nos incentivar a fazer melhor”

Adam Levine fala da apresentação do Maroon 5 no intervalo do Super Bowl, que dividiu opiniões

Nerdômetro

Sobe: Backstreet Boys

A boy band alcançou o topo da Billboard 200, parada de vendas de álbuns nos EUA, pela primeira vez em 19 anos, com o seu último disco, DNA

A gerência da banda se posicionou no Twitter: fãs que beijarem o vocalista quando ele interage com o público serão expulsas do show

