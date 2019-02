Daqui & Dali: Profissional

Profissional

O olhar atento da designer de interiores Bianca Britto, que possui uma mente inquieta e ágil. Quando o assunto é criar, inovar e surpreender seus clientes, a designer é uma das certezas mais promissoras de nossa cidade.

Sono

Dados da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia apontam que 45% dos brasileiros dormem mal. Um alerta que sinaliza para perdas importantes na saúde mental, afetando relações sociais e causando prejuízos irreparáveis na capacidade de raciocinar com inteligência.

Cazaro

Amanhã, o casal Thayane e Alexandre Meneguetti inaugura oficialmente, com coquetel superbadalado em Maringá, a Cazaro, uma loja de utilidades e decoração para casa. Quem assina a produção do evento é o queridíssimo Mah Morando! Parabéns a Thayane e ao Alexandre pelo superempreendimento!

Coração

A doença cardíaca é a principal causa de morte no mundo, e pelo visto o americano não tem levado a sério. De acordo com a revista Circulation, metade dos americanos sofre de doenças cardíacas, que incluem insuficiência cardíaca, infartos e pressão arterial alta.

Lar Escola

Que tal um almoço especial para o próximo domingo e de cara ajudar nossas crianças? O Lar Escola realiza a tradicional macarronada beneficente neste domingo (10), das 11h30 às 14h, na sede da entidade. Se não gosta de almoçar fora de casa, passe para buscar uma marmita no drive thru. O valor do convite é R$ 30.

Congresso

Doutor Ramirez Sanches esteve recentemente participando do primeiro congresso mundial a tratar da rinoplastia conservadora, em Nice, na Franca, juntamente com profissionais de 47 países. Na foto, ele junto ao doutor Yves Saban, a maior autoridade em rinoplastia conservadora de toda a Europa.

Inteligente e Solidaria

Silvana Romagnole, especialista em Governança Corporativa, é graduada pela FGV. Ela é certificada pelo Instituto IBGC de governança e com certificação na Universidade Abat Oliba, na Espanha. Silvana está há mais de 15 anos atuando como conselheira de empresas familiares, consultoria em sucessão, governança familiar e treinamentos de futuros acionistas. Sua missão de vida é promover a paz, a união e o desenvolvimento harmônico entre membros das empresas familiares e também atuar como voluntária em projetos de ajuda humanitária no Brasil, Haiti, Nepal, África e Peru.

Frase

Em baile de cobra,

sapo não entra.