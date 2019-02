Seu filho é dependente de tecnologia?

Seu filho passa muito tempo no celular, no tablet ou no computador e é uma luta para tirar dele esses aparelhos.

Você tende a acreditar que o comportamento é normal, afinal, ele é da geração digital, mas teme que o uso já tenha virado uma espécie de vício? “Podemos não perceber os primeiros sinais da dependência, que, depois de instalada, fica mais difícil de contornar”, alerta a psiquiatra Lúcia Milena.

Segundo ela, o problema não é exatamente o tempo que o filho passa diante das telas. Muitos “heavy users” (usuários que ficam longas horas em frente às telas) não são dependentes. O que caracteriza a dependência são os prejuízos causados pelo uso da tecnologia, como piora no rendimento escolar, isolamento social ou conflitos familiares.

Num artigo publicado sobre o assunto, a especialista lista os sete sintomas mais frequentes. De acordo com a médica, se o seu filho se enquadrar em pelo menos cinco desses itens, num período de avaliação de 12 meses, você tem realmente motivo para se preocupar e tomar providências.

7 sintomas mais comuns

1. Seu filho pensa constantemente no jogo (internet) e essa é a atividade mais relevante da vida dele.

2. Sofre de abstinência quando é impedido de acessar, ficando irritado, triste ou ansioso.

3. Perde a noção do tempo e sempre quer ficar mais em frente à tela.

4. Mente em relação à quantidade ou tempo de acesso.

5. Não tem interesse em hobbies e entretenimentos que antes gostava.

6. Percebe o próprio excesso, mas não consegue parar sem intervenção externa.

7. Sofre perdas em relacionamento, estudos ou entretenimentos.

4 atitudes para evitar a dependência

1. Estabeleça metas de tempo de exposição diária aos aparelhos.

2. Faça uma lista das tarefas cotidianas e cuide para que sejam cumpridas.

3. Crie oportunidades de convívio social fora das telas.

4. Pratique atividade física com seu filho.

*A canguruonline.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre primeira infância e prestação de serviços para pais e educadores. A coluna Canguru no Metro é publicada todas as terças-feiras.