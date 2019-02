A maior de todas

Futuro é futuro, mas as próximas eleições municipais devem ter recorde de candidaturas a prefeito na maioria das cidades. O motivo é o fim das coligações nas eleições proporcionais. A dezena do partido do candidato majoritário sempre ajudou na eleição de vereadores. A Câmara de Porto Alegre pode ter ainda mais bancadas do que as 15 atuais. Com isso, apenas da atual gestão, é possível que brotem de quatro a cinco candidatos.

Cargo vitalício.

A presidente da Câmara Municipal, Monica Leal (Progressistas), tem confidenciado a amigos um incômodo com a presença de seu antecessor em eventos. “Parece que ele não desencarna do cargo”, queixou-se a um assessor ao reclamar da postura de Valter Nagelstein (MDB). A nova presidente entende que seu colega segue se portando como se seguisse ocupando a cadeira onde ela senta.

Férias.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior inicia um novo período de férias no dia 14. Desta vez, deve aproveitar 15 dias para ficar junto dos filhos. O prefeito equilibra sua rotina diária de até 15 horas de trabalho com a atenção aos filhos Nelson Marchezan Neto, dez anos; Bernardo, de um ano e oito meses; e com a gravidez de seis meses de sua mulher, Tainá.

Pé que é um leque.

A oposição vasculha onde pode atrás de um fato determinado para pedir o impeachment do prefeito municipal.

Tranca de ferro.

Depois da porta arrombada, a tranca de ferro funcionou. Há duas semanas, falamos aqui na #POA+RS sobre a desordem histórica na Cidade Baixa. Uma semana depois, três mortes. Agora, o aumento da fiscalização surtou efeito e o final de semana foi dentro da normalidade.

Aliados.

Uma parte dos moradores trata os bares como inimigos. Não são. A presença ordeira de bares e restaurantes amplia a segurança no local. Tem é que cumprir as regras. O que não pode é persistir a bagunça no comércio ambulante na madrugada do bairro.

