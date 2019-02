Preview: Showtime

O canal Showtime divulgou o primeiro trailer e a data de estreia da 4ª temporada de Billions. A série retorna com 13 novos episódios no dia 17 de março de 2019. Os personagens de Paul Giamatti e Damian Lewis, antes inimigos, terão que se unir para eliminar seus rivais.

Entre eles: Grigor Andolov (John Malkovich), Taylor Mason (Asia Kate Dillon), Brian Connerty (Toby Leonard Moore) e Waylon “Jock” Jeffcoat (guest star Clancy Brown). Se você não assistiu nenhuma temporada comece agora, três já estão disponíveis no Netflix.

O Showtime seguirá investindo em Billions, que chega a sua quarta temporada com ainda mais expectativa.

Como superar o que não faz bem

“O sofrimento é opcional – Como o zen budismo pode ajudar a lidar com a depressão” é um dos livros mais vendidos da Monja Coen. Além de detalhar como o budismo enxerga a depressão, a obra revela também como a líder espiritual conseguiu superar a doença e uma tentativa de suicídio.

Nos cinco capítulos, Monja Coen escreve sobre Buda e a depressão, sobre “as quatro nobres verdades”, como superar a depressão e sorrir para a vida, quais são os oito aprendizados de uma grande pessoa e dá sugestões “Zen para viver bem”.

Este livro conta de uma forma simples, agradável e cativante quais foram os passos que levaram a autora ao domínio da depressão. Você encontra no site Amazon o livro físico por R$ 45,00 e e-book por R$ 28,00.

De dar água na boca

O chef Eduardo Buloto assumiu recentemente a cozinha do restaurante Aldeia da Ilha, na Praia do Canto, e deu um “toque” especial ao cardápio da casa. Mais requintado e contemporâneo, o novo menu agora conta com pratos individuais – de dar água na boca – e novas entradas, como o queijo coalho na chapa com mel de alecrim e amêndoas (R$ 24,50) e o polvo na manteiga de ervas com pão sírio (R$ 62,50).

Outra aposta do capixaba é a rabada desfiada com purê de banana, dadinhos de tapioca e pesto de agrião (R$ 54,50). Além disso, a carta de bebidas inclui opções de drinks com Gin – o queridinho do momento – , caipirinha, cervejas e vinhos. A novidade começa a valer no dia 12 deste mês.

Torcida garantida

Vila Velha recebe, na próxima quarta-feira, o primeiro Sport Bar do Espírito Santo: Gustus Sport Bar, uma combinação de bar e gastronomia que promete ser um show de bola! Os amantes do esporte poderão desfrutar dos mais diferentes jogos simultaneamente, em oito tv´s espalhadas pela casa, além de um telão de 4 metros transmitindo a partida principal do dia.

A gastronomia fica por conta de um cardápio exclusivo com os principais aperitivos nacionais e internacionais, desenvolvido pelos chef’s Gustavo Rosindo e Vinicius Ferreira. O carro-chefe são os espetos gourmet, que vêm com uma variedade de opções e valores. A novidade fica na Rua Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha.

Como dominar a comunicação

Arthur Galvão, especialista em Marketing de Percepção, e Alberto Martin, mestre na Linguagem de Influência, vão desvendar os segredos de como dominar a comunicação para gerar negócios em encontro que vai acontecer amanhã, às 19 horas, no Hotel Bourbon, em Vitória.

A ação integra a programação da International Networking Week, iniciativa que ocorre simultaneamente em vários países, envolvendo empreendedorismo e networking profissional. Os convites para o evento custam R$ 100 e a renda será destinada para a BNI Fundation, organização do BNI Global. Vagas limitadas.