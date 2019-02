Comissões mais importantes serão do governo

Mais que maioria no plenário, o blocão do governo Bolsonaro garantiu as nove primeiras escolhas para as presidências das comissões permanentes na Câmara dos Deputados, as mais importantes. O comando da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) faz “andar” ou “travar” projetos como a reforma da Previdência. Governistas terão também comissões que cuidam de orçamento, economia, infraestrutura etc.

Despetização

Outras comissões, como Educação e Direitos Humanos, serão – como define o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) – “despetizadas”.

Sobrando

Com 301 deputados de 11 partidos, o blocão terá direito, além das nove primeiras escolhas, a outras cinco comissões.

Nova força

Liderado pelo PDT, o segundo bloco mais numeroso (105 deputados) terá direito a cinco comissões, mas a primeira escolha é só a décima.

Partido mínimo

O PT, que cantou de galo durante mais de uma década, agora terá cinco comissões, mas ficou atrás de PDT e PCdoB nas escolhas.

Disney World poderá se instalar em Brasília

Poderá ser construída em Brasília a primeira unidade de Disney World, hoje existente em vários países. Em Tóquio e Paris (Eurodisney) os parques são casos de sucesso. O governo do DF tem negociado com outros investidores, além da Disney, inclusive com a entidade mundial dos parques temáticos, a Sindepat. O investimento, se confirmado, vai alterar o perfil econômico de Brasília, ainda ligado à condição de capital política. A expectativa é a geração de 100 mil empregos em dois anos.

Estrutura

Além dos parques temáticos, está prevista também a construção de hotéis e restaurantes nas áreas do empreendimento.

Contrapartidas

O governo se comprometerá com infraestrutura adequada, além de transporte público de qualidade ligando o aeroporto ao parque.

Polo de Cinema

O governo pretende disponibilizar para o investimento da Disney, em princípio, uma área de 800 hectares próxima do Polo de Cinema.

Parque memorial

O Brasil deveria plantar milhares de árvores em toda a área coberta pela lama assassina da Vale, tornando-a um parque memorial. E tocar a Vale com seus bilhões para fora. Para dentro, só se for da cadeia.

Proeza e leviandade

O governo do Espírito Santo divulga que em 2018 gastou menos do que arrecadou. A proeza capixaba contrasta com o ex-governo do DF, que no mesmo ano de 2018 deixou um rombo superior a R$ 7,8 bilhões.

PT parece ‘nanico’

A eleição para presidente e demais cargos da Câmara evidenciou o declínio do poder petista PT no Legislativo. O partido conseguiu emplacar apenas uma suplência nos cargos da mesa diretora.

Recado dado

Do hospital, Bolsonaro parabenizou Rodrigo Maia pela vitória na Câmara passou o recado: espera a retribuição do apoio do PSL para que ele conduza os “projetos que o brasileiro tanto almeja”.

Quebrou o esquema

Reeleito presidente da Câmara, Rodrigo Maia, (DEM-RJ) convocou a sessão deliberativa para amanhã, mas deu a má notícia de que não haverá folga. “Lembro que há sessão do Congresso segunda, às 15h”.

É pra já

Líder do governo, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), prevê rapidez na tramitação da reforma da Previdência após a reeleição de Rodrigo Maia (DEM) . “Esperamos que seja até o fim de fevereiro”, disse.

Recorde de mulheres

Apesar das reclamações da oposição, são mulheres 15% (ou 77, no total) dos deputados federais que tomaram posse do mandato. É o recorde desde a redemocratização.

Primeira mulher

Grande surpresa da noite de sexta-feira (1º), a deputada Soraya Santos (PR) venceu a disputa como candidata avulsa à primeira-secretaria da Câmara. É a primeira a ocupar o cargo.

Pergunta na lama

Até quando as autoridades policiais e o MP vão engolir as desculpas esfarrapadas da diretoria da Vale?

Poder sem pudor: só rezando

Nomeado ministro da Fazenda de Itamar Franco, o pernambucano Gustavo Krause encontrou Miguel Arraes (PSB-PE) no dia da posse, no Planalto. Foi logo cochichando: “Vamos precisar de todo o apoio do partido…”. O agnóstico Arraes puxou uma baforada do seu cachimbo, olhou fixamente para o ex-prefeito do Recife, PFL histórico, e devolveu: “Gustavo, o que posso fazer é rezar por você…”