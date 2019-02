Começar (ou voltar) a praticar uma atividade física está nas suas promessas para o ano novo? Inspire-se na lista das 10 principais tendências fitness segundo o American College of Sports Medicine, uma das entidades esportivas mais respeitadas do planeta.

As 10 tendências fitness para 2019: escolha a sua!

Passadas as férias de janeiro está na hora de colocar em prática as promessas para este ano. Para muita gente, começar (ou voltar) a praticar uma atividade física lidera o ranking. Se você ainda não encontrou um exercício para chamar de seu, procure experimentar algo diferente. As academias, estúdios e clubes oferecem hoje um leque extenso de atividades, que vão muito além da corrida e da musculação. Para inspirar a sua escolha, segue a lista das 10 principais tendências fitness segundo o American College of Sports Medicine, (ACSM), uma das entidades esportivas mais respeitadas do planeta.

1. Tecnologia wearable : inclui os aparelhos e dispositivos tecnológicos que podem ser “vestidos” para auxiliar a prática de atividade física e a manutenção da saúde. Por exemplo: relógios e pulseiras que monitoram o batimento cardíaco, medem a distância e a velocidade da caminhada ou da corrida.

: inclui os aparelhos e dispositivos tecnológicos que podem ser “vestidos” para auxiliar a prática de atividade física e a manutenção da saúde. Por exemplo: relógios e pulseiras que monitoram o batimento cardíaco, medem a distância e a velocidade da caminhada ou da corrida. 2. Treinos e aulas em grupo : pelo fator motivacional, pois de turminha sempre fica mais divertido.

: pelo fator motivacional, pois de turminha sempre fica mais divertido. 3. HIIT: sigla em inglês para treino intervalado de alta intensidade, que intercala, em uma mesma sessão, períodos de atividade muito intensa com pequenos intervalos de descanso. A proposta é aumentar o gasto calórico e melhorar condicionamento físico em treinos mais curtos, que duram de 12 a 30 minutos.

sigla em inglês para treino intervalado de alta intensidade, que intercala, em uma mesma sessão, períodos de atividade muito intensa com pequenos intervalos de descanso. A proposta é aumentar o gasto calórico e melhorar condicionamento físico em treinos mais curtos, que duram de 12 a 30 minutos. 4. Programas para idosos : com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão buscando se cuidar e se manter ativas para envelhecer com qualidade de vida.

: com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão buscando se cuidar e se manter ativas para envelhecer com qualidade de vida. 5. Treinamento com peso do próprio corpo : a proposta é melhorar o condicionamento físico e trabalhar os músculos do corpo todo com exercícios como agachamento, afundo, flexão de braços, prancha, abdominais… É barato, eficaz e pode ser feito em qualquer lugar (parque, salão do prédio, estúdios, sala de aula), com orientação de um educador físico.

: a proposta é melhorar o condicionamento físico e trabalhar os músculos do corpo todo com exercícios como agachamento, afundo, flexão de braços, prancha, abdominais… É barato, eficaz e pode ser feito em qualquer lugar (parque, salão do prédio, estúdios, sala de aula), com orientação de um educador físico. 6. Instrutores certificados em métodos diferentes : aulas como Superioga, Ballet Fitness, Zumba, Fit Dance e Crossfit exigem que os professores passem por um treinamento especial e requerem um certificado para serem ministradas. Um ponto comum entre esses métodos é aumentar a motivação dos praticantes.

: aulas como Superioga, Ballet Fitness, Zumba, Fit Dance e Crossfit exigem que os professores passem por um treinamento especial e requerem um certificado para serem ministradas. Um ponto comum entre esses métodos é aumentar a motivação dos praticantes. 7. Ioga : as várias modalidades atendem a diversos perfis de pessoas e oferecem inúmeros benefícios. Além de conectar o físico, o mental e a respiração, aumenta a concentração, alivia o estresse e a ansiedade. Algumas modalidades trabalham força, flexibilidade e fôlego.

: as várias modalidades atendem a diversos perfis de pessoas e oferecem inúmeros benefícios. Além de conectar o físico, o mental e a respiração, aumenta a concentração, alivia o estresse e a ansiedade. Algumas modalidades trabalham força, flexibilidade e fôlego. 8. Treinar com personal : se exercitar com um profissional que desenvolve um programa de exercícios focado nas suas necessidades e que acompanha de perto seus resultados vai ajudá-lo a atingir os objetivos.

: se exercitar com um profissional que desenvolve um programa de exercícios focado nas suas necessidades e que acompanha de perto seus resultados vai ajudá-lo a atingir os objetivos. 9. Treinamento funcional : baseado em movimentos que fazem parte do nosso dia a dia (correr, pular, agachar), trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo e melhora a resistência, a força, a flexibilidade, a postura e ajuda na perder peso.

: baseado em movimentos que fazem parte do nosso dia a dia (correr, pular, agachar), trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo e melhora a resistência, a força, a flexibilidade, a postura e ajuda na perder peso. 10. Exercício como “remédio”: segue uma iniciativa chamada “Exercise is medicine”, que encoraja os médicos a recomendarem a atividade física como parte do tratamento e prevenção de doenças.

Mais uma prova da importância do exercício para a saúde e a qualidade de vida!