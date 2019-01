Quanto você fuma apenas por respirar?

Alguma vez você já se perguntou quantos cigarros está fumando passivamente enquanto caminha pelas ruas de uma cidade poluída? O aumento da poluição do ar, causado principalmente pelas emissões dos carros – em São Paulo os automóveis são responsáveis por 72,6% de todas as emissões dos transportes, mesmo transportando apenas 30% das pessoas –, está fazendo muita gente fumar sem ser fumante.

Agora o aplicativo Sh**t! I Smoke!, lançado pelo designer gaúcho Marcelo Coelho e o programador francês Amaury Martiny, permite visualizar esse quadro, comparando os níveis de contaminação do ar ao consumo de cigarros.

Disponível gratuitamente no iOS e no Android, ele aponta a quantidade de poluentes inalada – e que se relaciona a um número X de cigarros. A ferramenta utiliza dados do projeto Berkeley Earth (berkeleyearth.org), que mapeia indicadores da qualidade do ar, em tempo real, de várias cidades do mundo. O aplicativo simplesmente combina sua localização atual com dados ao vivo das estações mais próximas para produzir o número de cigarros. Hoje, por exemplo, nós do Pro Coletivo, sediados em São Paulo, já fumamos um cigarro mesmo sem saber. Já em Pequim, na China, a média fumada, pelos altos níveis de poluição, é de quatro cigarros por dia.

A quantidade de cigarros depende do horário em que é feita a medição e da distância em relação à estação medidora de poluição mais próxima do local. Por enquanto, devido à ausência de monitoramento, as informações sobre a poluição no Brasil são limitadas ao estado de São Paulo, já que as outras estações de medição do país não geram dados regulares.

O interessante desse aplicativo é saber que podemos contribuir para diminuir os níveis de poluentes das nossas cidades, e assim “fumar” menos, apenas com nossas escolhas diárias. Em vez de pegar o carro, podemos ir a pé, de bicicleta ou de transporte coletivo. A mobilidade sustentável está intimamente relacionada à saúde e ao bem-estar geral.

