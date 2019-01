Saúde paga até 600% mais a hospitais de ricos

Os seis hospitais considerados “de excelência” pelo Ministério da Saúde, muito procurados por suas excelências os políticos, possuem tabelas diferente quando atendem pelo SUS: recebem quase sete vezes mais (594%) por procedimento. De acordo com relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), enquanto qualquer hospital privado que realiza uma espirometria recebe R$ 10, os hospitais ‘de excelência’ recebem R$ 69,44 para fazer o mesmo procedimento.

Ainda têm isenção

Fora tabela diferenciada, Sírio-Libanês, Albert Einstein, Samaritano, H Cor, Oswaldo Cruz e Moinhos de Vento têm isenção de R$ 3,2 bilhões.

Quatro vezes e meia

O TCU revelou que apenas cinco tipos de exame nesses hospitais nos custaram R$ 13 milhões. Em quaisquer outros seriam R$ 2,8 milhões.

Melhor não ter

Em face disso, o relatório afirma que cursos e pesquisas do programa de hospitais para ricos tem “efetividade e economicidade” irrelevante.

De tirar o fôlego

Pelo relatório, foram feitas 50.400 espirometrias (exame de pulmão), ao custo de R$ 3,5 milhões. Pela tabela SUS, seriam apenas R$ 504 mil.

Vice de Bolsonaro se recusa a papel decorativo

Caiu do cavalo quem achava que o general Hamilton Mourão, da arma de cavalaria, seria figura decorativa na vice-presidência da República. Ele vem ocupando todos os espaços de poder, no governo e fora dele, tem agenda disputada e sempre se dispõe a fazer, de viva voz, o que o presidente Jair Bolsonaro limita às redes sociais: dar declarações principalmente às emissoras, garantindo espaço diário nos telejornais.

Protagonismo

Sinal do protagonismo de Hamilton Mourão, que já mereceu reparos na família Bolsonaro, é a imprensa de plantão permanente na sua porta.

O vice ideal

O pernambucano Marco Maciel sempre se destaca na definição do “vice ideal”: discreto, só se movia cumprindo missão para o governo.

Memória curta

O vice do qual todos fogem é aquele que já no dia da posse esquece ser o titular o dono do caminhão de votos que o levou ao cargo.

Intensivão de regalias

Um cursinho mostrou aos novos deputados o que suas excelência têm direito. Além de mordomias, direito a ressarcimento de quaisquer despesas até R$ 45 mil mensais, além do salário de R$ 33,7 mil.

Cabeça na bandeja

Como esta coluna antecipou, Maurício Malta, irmão do senador Magno Malta (PR-ES), foi demitido da EPL, a Empresa de Planejamento e Logística. É aquela estatal do trem-bala, que não tem lá muito futuro.

Audiência vapt-vupt

O secretário de Governo, general Santos Cruz, do tipo objetivo, papo reto, recebeu nesta quarta (30) o deputado federal eleito Alexandre Frota (PSL-RJ). A audiência vapt-vupt, durou vinte minutos.

Otimismo

Deputado federal eleito pelo Podemos-MT com votação expressiva, o senador José Medeiros passou pelo Planalto exalando otimismo. Ele abraçou a candidatura Jair Bolsonaro como poucos, na campanha.

Ipês nas boas-vindas

A Secretaria de Turismo do DF realiza ação muito simpática, adornada por uma alameda de ipês-amarelos no aeroporto de Brasília: são as boas-vindas aos novos parlamentares que chegam com suas famílias.

Usando e abusando

Após mais de uma centena de recursos só na condenação de Lula pela propina em forma de tríplex, impressiona como o Judiciário continua se submetendo a manobras e caprichos da defesa do presidiário.

Porta aberta à esperteza

Relatório do TCU contesta os benefícios da “devolução amigável”, criada em 2017 para concessões de rodovias federais. Serve como incentivo para empresas não realizarem os investimentos prometidos.

É crime, deputado

Lincoln Portela (PR-MG) apresentou projeto dobrando a pena para o que chama de “prática de pedofilia”. Pelo projeto, o agravamento da pena só se dará quando o pedófilo atacar a criança quando ela dorme.

Pergunta na porta da cadeia

Quando será mesmo o primeiro saidão de Lula, no Carnaval?