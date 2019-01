De volta à rotina

Para quem tem filhos pequenos, o ano só começa de fato quando as férias escolares terminam. É hora de encarar a realidade e voltar a viver em cima de rotinas, horários, tarefas e tudo do qual se teve um descanso entre os meses de dezembro e janeiro. E, se formos bem honestos, vamos ter de admitir que o fim do “descanso” não é tão ruim assim….“Férias escolares cansam até as crianças”, diz a gastrônoma especialista em alimentação infantil, Luiza Fiorini. “Os pequenos ficam cansados, com saudades dos amigos, da escola, loucos para usar os novos materiais e, inconscientemente, mortos de saudades da rotina.”



Dicas para facilitar

Com início do ano letivo, as famílias terão de voltar à rotina, o que significa retomar inclusive o padrão de alimentação das crianças, que costuma ficar meio frouxo durantes as férias. Luiza dá seis dicas para facilitar a volta à rotina no que diz respeito à alimentação dos pequenos.

• Seja firme com os horários dos seus filhos. Criança que acorda tarde e toma café da manhã tarde não tem fome para almoçar antes de ir para a escola.

• Converse com os pequenos sobre a importância da rotina e da organização na vida deles. Assim, você os transformará em aliados para fazer as coisas entrarem nos eixos novamente.

• Use a internet para o seu bem. Em quase todas as cidades é possível encontrar serviços de entrega de verduras, legumes e frutas. O preço pode ser um pouco mais alto, mas não será mais caro do que gastos com comidas prontas nada saudáveis.

• Crie o cardápio da semana. É muito mais fácil seguir um plano traçado do que criar um novo todo santo dia.

• Programe um dia para preparar refeições que possam ser congeladas (o que inclui os lanches que as crianças vão levar para a escola).

• Fez um prato diferente? Então, faça o dobro e congele uma parte. Numa hora de correria, você terá algo especial pronto para ir ao forno.